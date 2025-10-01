Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झमाझम बारिश के बीच मां दुर्गा के दर्शन को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, मां भवानी की आराधना कर सुख-समृद्धि की कामना की

    By kamal nayan Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 06:38 PM (IST)

    गयाजी में शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर माँ दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दोपहर बाद बारिश शुरू होने के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। गोल बगीचा स्टेशन रोड जैसे प्रमुख पंडालों में माँ भवानी की भव्य प्रतिमाओं के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं।

    prefferd source google
    Hero Image
    मां दुर्गा के दर्शन को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

    जागरण संवाददाता, गयाजी। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर बुधवार को नवमी तिथि पर शहर में मां दुर्गा के दर्शन और पूजन को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। दोपहर बाद से ही शहर में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर शाम तक रुक-रुक कर जारी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह और आस्था में कोई कमी नहीं आई। शाम होते ही शहर के प्रमुख पूजा पंडालों में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। गोल बगीचा, स्टेशन रोड, घुघरीटांड बाईपास, केदारनाथ मार्केट सहित शहर के प्रमुख पंडालों में मां भवानी की भव्य प्रतिमाओं के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं को थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। वहीं पंडाल समितियों ने अपने स्तर से भक्त आसानी से दर्शन कर सकें।

    बारिश के बीच शहर के छोटे-बड़े बाजारों का नजारा भी बदला हुआ दिखा। गोलगप्पा, चाट-पकौड़ा और मिठाई की दुकानें थोड़ी देर के लिए प्रभावित हुईं, लेकिन जैसे ही बारिश कम हुई ग्राहकों की भीड़ फिर से दुकानों पर जुट गई। अस्थायी दुकानदारों ने भी पंडालों के आसपास छाते, पन्नी और तिरपाल का सहारा लेकर दुकानें खोली रखीं। श्रद्धालुओं का कहना था कि बारिश मौसम की अनिश्चितता जरूर है, लेकिन मां दुर्गा के आशीर्वाद से उनके दर्शन का सुख और भक्ति का आनंद अविरल बना हुआ है। कई परिवार छोटे बच्चों के साथ पंडालों में पहुंचे और मां भवानी की आराधना कर सुख-समृद्धि की कामना की।

    शहर का पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा है। हर पंडाल में देवी स्तुति और आरती की गूंज सुनाई दे रही है। भीगते और फिसलन भरे रास्तों के बावजूद श्रद्धालु मां दुर्गा के जयकारे लगाते हुए पंडालों की ओर बढ़ते रहे। नवरात्रि के समापन से पूर्व नवमी तिथि पर शहर में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला।