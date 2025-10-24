Cricket Icons: बिहार के क्रिकेटरों के लिए गुड न्यूज, पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी चेतन शर्मा, हरविंद्र, सलिल अंकोला सिखाएंग गुर
बिहार के क्रिकेटरों के लिए खुशखबरी है। चेतन शर्मा, हरविंदर सिंह, सलिल अंकोला और नीतू डेविड जैसे दिग्गज अब बिहार की प्रतिभाओं को तराशेंगे। इस कदम से राज्य में क्रिकेट के विकास को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलने की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, पटना। पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी चेतन शर्मा, हरविंद्र सिंह, सलिल अंकोला और नीतू डेविड प्रदेश की क्रिकेट प्रतिभाओं को तराशेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने चारों को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) में चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। पाटलिपुत्र कालोनी स्थित बीसीए कार्यालय में शुक्रवार को बीसीसीआइ द्वारा भेजे गए चयनकर्ताओं की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। इसमें बिहार क्रिकेट से जुड़े मुख्य उद्देश्यों पर विचार-विमर्श एवं आगामी मैचों की तैयारियों, टीम के हालिया प्रदर्शन और चयन प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की गई।
बीसीए के चयनकर्ता, कोच, फिजियो, ट्रेनर और स्पोर्ट्स स्टाफ की उपस्थिति में प्रदेश के क्रिकेटरों की तकनीकी, प्रशिक्षण पद्धति और फिटनेस पर भी विचार-विमर्श किया गया। नवनियुक्त चयनकर्ताओं ने कहा कि बिहार के खिलाड़ी तकनीकी रूप से सक्षम हैं और उनमें उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने की क्षमता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विशेष रूप से खिलाड़ियों की खेल के प्रति समर्पण भावना और सीखने की इच्छा को प्रशंसनीय है।
प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि इन्हीं खिलाड़ियों को लगातार तकनीकी, शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण का अवसर मिलता रहा, तो बिहार से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकते हैं। बैठक में यह तय किया गया कि प्रशिक्षण सुविधाओं और मैदान की गुणवत्ता को आधुनिक बनाया जाएगा तथा कोच, चयनकर्ता और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच समन्वय को और प्रभावी किया जाएगा। खिलाड़ियों के प्रदर्शन की निरंतर निगरानी के लिए डाटा एनालिसिस और वीडियो रिव्यू प्रणाली के उपयोग पर भी विशेष बल दिया गया, ताकि खेल के हर स्तर पर सुधार सुनिश्चित हो सके।
सीएबी विमला देवी मेमोरियल इंटर स्कूल क्रिकेट के क्वार्टरफाइनल में
विमला देवी मेमोरियल अंडर-12 इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में शुक्रवार को खेले गए पहले मैच (प्री-क्वार्टर फाइनल) में सीएबी ने करुणा क्रिकेट अकादमी जूनियर को पांच विकेट से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। सीएबी क्रिकेट अकादमी मैदान पर आयोजित प्रतियोगिता के दूसरे मैच (क्वार्टर फाइनल) में बीआइओसी ने लर्निंग स्कूल आफ क्रिकेट को चार विकेट से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। आयोजक संस्था सरदार पटेल स्पोट्र्स फाउंडेशन के संस्थापक सचिव संतोष तिवारी ने बताया कि अब मैच एक नवंबर से खेले जाएंगे।
