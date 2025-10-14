क्या अकेले लड़ेगी भाकपा माले? इधर 18 उम्मीदवारों की सूची जारी; उधर आरा में दिखी तल्खी

डिजिटल डेस्क, पटना। CPIML Candidate List 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन में शामिल भाकपा माले (CPI-ML) ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। जबकि अभी तक महागठबंधन के तरफ से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। पार्टी ने 18 विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। पर उधर आरा विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले के घोषित प्रत्याशी कयामुद्दीन अंसारी नामांकन में घटक दलों में शामिल राजद, कांग्रेस और वीआईपी के बड़े नेता नहीं दिखें। इससे अटकले लगाई जा रही है कि क्या भाकपा अकेले ही बिहार में चुनाव लड़ेगी?