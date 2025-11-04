Bihar Election: बूथों के चयन पर भाकपा माले ने चुनाव आयोग को घेरा, पक्षपात का लगाया आरोप

राज्य ब्यूरो, पटना। पहले चरण के मतदान से पहले बूथों के चयन पर भाकपा-माले ने चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है।

माले के राज्य सचिव कुणाल ने मंगलवार को कहा कि आयोग द्वारा संवदेनशील-अतिसंवेदनशील बूथों के चयन में भेदभाव बरता जा रहा है।

तरारी विधानसभा क्षेत्र में हमने चुनाव पर्यवेक्षक को 47 बूथों की लिस्ट दी थी और उसे अतिसंवेदनशील घोषित करने की मांग की थी, लेकिन पर्यवेक्षक ने उलटा ही काम किया।

कुणाल ने कहा कि इस विधानसभा में 155 बूथों को अतिसंवेदनशील/संवेदनशील सूची में रखा गया है। हमारी मांग के विपरीत दलित-गरीब-कमजोर वर्ग के मतदाताओं के कुल 149 बूथों को इस सूची में डाल दिया गया है, जबकि जिन बूथों को इस दायरे में लाना था, उन्हें सामान्य घोषित कर दिया गया।