    Bihar Election: महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही CPI ने कर दिया 'खेला', प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी

    By BRIJ MOHANEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 09:13 AM (IST)

    बिहार में महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। सीपीआई ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिससे गठबंधन में तनाव बढ़ने की आशंका है। सीपीआई के इस कदम से अन्य दलों में हलचल है और सीट बंटवारे की प्रक्रिया जटिल हो सकती है। अब देखना यह है कि अन्य दल इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं।

    बिहार में CPI ने जारी की पहली लिस्ट

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने इससे पहले ही अपने प्रत्याशियों का एलान कर दिया है। इसी कड़ी में भाकपा ने आज कुछ प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपने लेटर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बताया है कि बिहार विधान सभा चुनाव 2025 के लिए प्रथम सूची में तेघड़ा से रामरतन सिंह, बखरी (सु.) से सूर्यकान्त पासवान, बछवाड़ा से अवधेश कुमार राय, बांका से संजय कुमार, हरलाखी से राकेश कुमार पाण्डेय, झंझारपुर से राम नारायण यादव, को इंडिया गठबंधन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रत्याशी घोषित की है तथा इन उम्मीदवारों को पार्टी का चुनाव चिन्ह देने का निर्णय लिया है।

    CPI Candidate List

    पत्र में लिखा है कि पार्टी दूसरी सूची में गोह, करगहर, बेलदौर, बिहारशरीफ, राजापाकर (सु.) केसरिया, चनपटिया तथा विक्रम सीटों पर इंडिया गठबंधन (महागठबंधन) की सहमति मिलते ही प्रत्याशी घोषित करेगी।

    6 सीट से ज्यादा प्रत्याशी उतारने की तैयारी 

    इस सूची के अनुसार सीपीआई खुद के लिए बिहार में 6 से ज्यादा सीटें देख रही है, क्योंकि पिछली बार सीपीआई 6 सीटों पर ही लड़ी थी। और दो पर जीत मिली थी। इस बार 6 सीटों की पहली सूची के बाद 8 विधानसभा क्षेत्र का नाम दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सहमति मिलने पर तय किया जाएगा।

    यदि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और सीपीआई की यह प्रेशर पोलिटिकल का हिस्सा हो सकता है। 2020 में वामपंथी दलों में सबसे अच्छा प्रदर्शन सीपीआई- एमएल का था, जिसे 19 सीटों में 12 पर जीत मिली थी। वहीं अब तक इंडिया गठबंधन से अब तक सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसके बावजूद सीपीआई से अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी।

    हरलाखी से जारी रहेगी विरासत

    सीपीआई ने हरलाखी से पिता की राजनीतिक विरासत को आगे पढ़ा रहे पूर्व विधायक पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे के बेटे राकेश कुमार पांडे और झंझारपुर से पुराने चेहरे राम नारायण यादव को ही अपना प्रत्याशी घोषित करते हुए लिस्ट जारी किया है।