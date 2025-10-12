CPI Candidate List: सीट बंटवारे से पहले सीपीआई ने उतार दिए 6 उम्मीदवार, नामांकन के लिए दिया चुनावी सिंबल

राज्य ब्यूरो, पटना। महागठंधन में सीट बंटवारे को लेकर जारी खींचतान के बीत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने छह उम्मीदवारों को नामांकन के लिए सिंबल दे दिया है और इनका चुनाव लड़ना अब तय हो गया। इसके लिए जिला कमेटियों ने भी संबंधित उम्मीदवारों के नाम पर सहमति देते हुए अनुशंसा राज्य सचिव मंडल को भेज दिया है। पार्टी के मुताबिक निवर्तमान विधायक रामरतन सिंह को तेघड़ा और सूर्यकांत पासवान को बखरी से टिकट दिया है।

महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं इसी तरह पूर्व विधान पार्षद संजय कुमार यादव को बांका, पूर्व सांसद एवं विधायक अवधेश कुमार राय को बछवाड़ा, रामनारायण यादव को झंझारपुर और राकेश कुमार पाण्डेय को हरलाखी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है।