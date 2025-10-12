Language
    CPI Candidate List: सीट बंटवारे से पहले सीपीआई ने उतार दिए 6 उम्मीदवार, नामांकन के लिए दिया चुनावी सिंबल

    By Dina Nath Sahani Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 06:37 PM (IST)

    बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले, सीपीआई ने छह उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने इन सभी उम्मीदवारों को नामांकन के लिए सिंबल भी दे दिया है। भाकपा के राज्य सचिव ललित कुमार चौधरी ने कहा कि महागठबंधन में सम्मानजनक सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है, बात न बनने पर पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।

    सीट बंटवारे से पहले सीपीआई ने उतार दिए 6 उम्मीदवार,

    राज्य ब्यूरो, पटना। महागठंधन में सीट बंटवारे को लेकर जारी खींचतान के बीत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने छह उम्मीदवारों को नामांकन के लिए सिंबल दे दिया है और इनका चुनाव लड़ना अब तय हो गया। 

    इसके लिए जिला कमेटियों ने भी संबंधित उम्मीदवारों के नाम पर सहमति देते हुए अनुशंसा राज्य सचिव मंडल को भेज दिया है। पार्टी के मुताबिक निवर्तमान विधायक रामरतन सिंह को तेघड़ा और सूर्यकांत पासवान को बखरी से टिकट दिया है। 

    महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं

    इसी तरह पूर्व विधान पार्षद संजय कुमार यादव को बांका, पूर्व सांसद एवं विधायक अवधेश कुमार राय को बछवाड़ा, रामनारायण यादव को झंझारपुर और राकेश कुमार पाण्डेय को हरलाखी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। 

    ये सीटें महागठबंधन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मिली है। इसके अतिरिक्त पार्टी ने गोह, बेलदौर और केसरिया सीट पर चुनाव लड़ने की मांग कर रखी है। बता दें कि महागठबंधन में अभी तक दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है।