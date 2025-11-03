Language
    सीपी द्विवेदी ने संभाली पटना एयरपोर्ट की कमान, संचालन और सुविधाओं में सुधार की उम्मीद

    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:41 AM (IST)
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:41 AM (IST)

    पटना एयरपोर्ट को नया निदेशक मिल गया है। सीपी द्विवेदी ने कार्यभार संभाल लिया है, जो पहले दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट में थे। उनके अनुभव से पटना एयरपोर्ट के कामकाज में सुधार की उम्मीद है। पूर्व निदेशक केएम नेहरा का तबादला अगरतल्ला हुआ है। उनके कार्यकाल में नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलीं। यात्रियों और कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है।

    सीपी द्विवेदी बने पटना एयरपोर्ट के नए निदेशक

    जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे को नया निदेशक मिल गया है। सीपी द्विवेदी ने पटना एयरपोर्ट के नए निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वे दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट में निदेशक के पद पर कार्यरत थे।

    मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले सीपी द्विवेदी को विमानन क्षेत्र का एक अनुभवी और कुशल अधिकारी माना जाता है। विमानन प्रबंधन और हवाईअड्डा संचालन में उनके अनुभव से पटना एयरपोर्ट के कामकाज में नई ऊर्जा आने की उम्मीद जताई जा रही है।

    वहीं, पटना एयरपोर्ट के पूर्व निदेशक केएम नेहरा का तबादला अगरतल्ला एयरपोर्ट के निदेशक पद पर किया गया है। उन्होंने करीब छह माह तक पटना एयरपोर्ट की जिम्मेदारी संभाली। उनके कार्यकाल में कई अहम बदलाव और विकास कार्य हुए। सबसे बड़ी उपलब्धि रही पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन, जिसे राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इस नए टर्मिनल भवन से हवाई यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं मिलनी शुरू हो गई हैं।

    नए निदेशक सीपी द्विवेदी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद यात्रियों और हवाईअड्डा कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। सभी को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में पटना एयरपोर्ट के संचालन में और अधिक दक्षता आएगी तथा यात्रियों की सुविधाओं में निरंतर सुधार होगा।

    साथ ही, एयरपोर्ट पर सुरक्षा, सफाई और यातायात प्रबंधन को भी और सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है। पटना जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर के लिए यह बदलाव एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जिससे बिहार की हवाई कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।