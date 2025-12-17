Language
    मुजफ्फरपुर आत्महत्या कांड के बाद माइक्रोफाइनेंस के खिलाफ आंदोलन करेगी कांग्रेस, सरकार को दिया अल्टीमेटम

    By SUNIL RAAJEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 02:54 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में आत्महत्या की घटनाओं के बाद कांग्रेस माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के खिलाफ आंदोलन करेगी। पार्टी ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ह ...और पढ़ें

    बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम

    राज्य ब्यूरो, पटना। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा में नवलपुर मिश्रवलिया ग्राम निवासी अमरजीत पासवान और उनकी तीन बच्चियों के मौत पर न्याय के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने घटनास्थल के दौरे के बाद प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में संवाददाता सम्मेलन में उक्त परिवार की आंखों देखी विभीषिका को बयान की। 

    उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग राज्य सरकार से की। साथ ही उन्होंने दोषी माइक्रो फाइनेंस बैंक को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग भी राज्य सरकार से की। 

    राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार

    राजेश राम ने कहा कि भूख, कर्ज और तंगी के हालात में फांसी लगाकर अपना और परिजनों के लिए मौत स्वीकारने वाले पिता की स्थिति के लिए जिम्मेदार राज्य की सरकार है जो गरीब और पिछड़े वर्ग को सम्मानजनक जीवन जीने की भी गारंटी नहीं दे सकती है। 

    हृदय विदारक घटना जिसमें चार लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई वह हमें सोचने को विवश करती है कि क्या राज्य में कानून नाम की कोई चीज नहीं है जो गरीब और पीड़ित न्याय मांगने की जगह मौत को चुनना पसंद कर रहे हैं?

    पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग

    राजेश राम ने राज्य सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को अविलंब समुचित मुआवजा दिया जाए और जीवित बचे बच्चों की शिक्षा और पालन-पोषण की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाए तथा माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के कर्ज और उनके कार्यप्रणाली की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। 

    साथ ही उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया कि आम जनता के मन में सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं है इसलिए थक कर वें ऐसे दर्दनाक फैसले लेने को विवश हो जा रहे हैं । पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका निभाएगी। 

    संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के अलावे मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़, प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन, सोशल मीडिया विभाग के चेयरमैन सौरभ सिन्हा और लीगल सेल के अध्यक्ष संजय पांडेय मौजूद रहें।