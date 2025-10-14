Language
    Bihar Election: कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में मंथन, 35 नामों पर चल रहा विचार 

    By SUNIL RAAJEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 01:11 PM (IST)

    बिहार महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर आंशिक सहमति के बाद, कांग्रेस पार्टी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। दिल्ली में आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। पार्टी ने 76 उम्मीदवारों का पैनल बनाया है, जिनमें से 35 नामों पर सहमति बनने की संभावना है। टिकट बंटवारे में विवाद से बचने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे।

    राज्य ब्यूरो, पटना। महागठबंधन में सीटों की आंशिक सहमति के बाद अब कयास इस बात को लेकर लग रहे हैं कि महागठबंधन में सीटों का एलान आज होगा या फिर कल। इससे इतर कांग्रेेस अपना काम आगे बढ़ाने में लगी है।

    दिल्ली में चंद रोज पहले हुई कांग्रेस चुनाव समिति के बैठक में 25 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए थे। अब इसी काम को आगे बढ़ाया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है।

    बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन भी उपस्थित रहेंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा बिहार विधानसभा चुनाव के अन्य भावी उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम रजामंदी देना है।

    पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों हुई कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में जिन उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई गई थी उनमें अधिकांश 2020 में चुनाव जीतने वाले नेता थे। आज की बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा के बाद मिले नामों पर मंथन होगा।

    76 नामों का पैनल

    पार्टी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस ने 76 उम्मीदवारों के नामों का पैनल बनाया है। इनमें से करीब 35 उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बनाई जाएगी। इनमें से अधिकांश नामों पर पहले ही कांग्रेस की प्रदेश इकाई अपनी सहमति दे चुकी है।

    यहां बता दें कि टिकट बंटवारे के क्रम में होने वाले विवाद और आरोपों से बचने के लिए पार्टी ने प्रत्याशियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। पार्टी ने प्राप्त आवेदनों में से क्षेत्र में पकड़ रखने वाले और काम करने वाले चेहरों को शार्टलिस्ट किया और इनका पैनल बनाया गया।

    इस पैनल में सिटिंग कैंडिडेट भी थे। सिटिंग कैंडीडेट के नामों पर पूर्व में ही मुहर लग चुकी है। बाकी बचे नामों पर आज अंतिम रूप से फैसला लिया जाएगा। इसके बाद ही उम्मीदवारों के नामों का अंतिम रूप से एलान किया जाएगा।