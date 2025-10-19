Congress Candidate List 2025: कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 5 नामों में 2 मुस्लिम
कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पांच उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। इस सूची में नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे, किशनगंज से कमरुल होदा, कस्बा से इरफान आलम, पूर्णिया से जितेंद्र यादव और गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। इससे पहले कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है।
डिजिटल डेस्क, पटना। कांग्रेस ने शनिवार देर रात बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इस सूची में 5 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का एलान किया है।
कांग्रेस की तरफ से जारी लिस्ट में नरकटियागंज, किशनगंज, कस्बा, पूर्णिया और गया टाउन विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. 5 उम्मीदवारों में से 2 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया गया है।
पार्टी ने नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे और किशनगंज से कमरुल होदा को टिकट दिया है। वहीं, कस्बा से इरफान आलम, पूर्णिया से जितेंद्र यादव और गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव चुनावी मैदान में उतरेंगे।
इससे पहले कांग्रेस की तरफ से 17 अक्टूबर को 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में शामिल है। हालांकि, महागठबंधन में पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भी सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है।
पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होने वाला है। ऐसे में शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई। ऐसे में गठबंधन के कुछ सहयोगी दलों के बीच कई सीटों पर दोस्ताना मुकाबला (फ्रैंडली फाइट) देखने को मिल रहा है।
