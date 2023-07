Bihar: सरकारी विद्यालयों में 15 अगस्त से कंप्यूटर की पढ़ाई होगी शुरू, प्रधानाध्यापकों को मिली ये जिम्मेदारी

Computer Education आदेश में कहा गया है कि विद्यालयों में लैपटाप की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी जो यह सुनिश्चित करेंगे संध्या में विद्यालय अवधि समाप्त होने के बाद सभी लैपटाप वापस बंद कर किसी आलमारी अथवा लोहे के बक्से में रखा जाए। चोरी होने पर इसकी जिम्मेवारी सीधे तौर पर प्रधानाध्यापक पर मानी जाएगी। इसलिए जहां-जहां लैपटाप लगाए जाएंगे वहां रात्रि प्रहरी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

15 अगस्त से सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू होगी।

