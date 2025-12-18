ठंड और प्रदूषण से बढ़ी खर्राटों की समस्या, ऑक्सीजन की कमी से स्लीप एपनिया का खतरा

जागरण संवाददाता, पटना। खर्राटे अब केवल नींद में खलल डालने की समस्या नहीं रह गए हैं, बल्कि सर्दी के मौसम में यह सेहत के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, ठंड और बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण नाक और गले की नलियों में सूजन आ रही है, जिससे सोते समय शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसका सीधा असर रक्तचाप, हृदय और मस्तिष्क पर पड़ रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजधानी के सरकारी अस्पतालों पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल में इन दिनों खर्राटों से जुड़ी शिकायतों को लेकर रोजाना 110 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। अकेले आईजीआईएमएस में प्रतिदिन 50 से 60 मरीज दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि सामान्य दिनों में यह संख्या पांच से दस तक ही रहती थी।

ईएनटी और रेस्पिरेटरी विभागों में बढ़ी भीड़ चिकित्सकों के अनुसार सबसे अधिक मरीज ईएनटी और रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में आ रहे हैं। पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. आइएस ठाकुर ने बताया कि यदि खर्राटे रोजाना आने लगें और आवाज बहुत तेज हो, तो यह हृदयाघात और ब्रेन स्ट्रोक का जोखिम बढ़ा सकता है।