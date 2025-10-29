जागरण संवाददाता, पटना। शिक्षक और छात्र के रिश्‍ते को कलंकि‍त करने वाले कोचिंग शिक्षक को कोर्ट ने सजा सुना दी है। दोषी शिक्षक अभय कुमार को 20 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा दी गई है। मामला मनेर थाना क्षेत्र का है। दो वर्ष पहले यह घटना हुई थी। मामला मोबाइल में बनाए गए वीडियो से सामने आया था। शिक्षक पर सवाल लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

मामला 2023 का है। नाबालिग छात्रा को अभय कुमार अपनी कोचिंग में पढ़ाता था। विशेष लोक अभियोजक नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2023 में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ लोगों ने गवाही दी है। इस मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश दिनकर कुमार की अदालत ने बुधवार को ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक को बीस वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी शिक्षक पर एक लाख पच्चीस हजार रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर को दो वर्ष अतिरिक्त जेल में रहना होगा। अदालत ने उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 6 एवं 14 तथा आइपीसी की धारा 354, 354ए, 354 बी, 354 डी तथा 506 के तहत दोषी पाया था।