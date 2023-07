Bihar: विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक के तुरंत बाद क्यों लौटे आए थे नीतीश कुमार, बताई ये वजह

Nitish Kumar बेंगलुरु में विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक के बाद विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस से पहले ही सीएम नीतीश कुमार पटना के लिए रवाना हो गए। इसको लेकर चर्चा थी कि नीतीश कुमार को INDIA नाम सही नहीं लगा और उन्होंने गठबंधन के नाम पर आपत्ति जताई थी। इसपर नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी है।

Nitish Kumar: विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक के तुरंत बाद क्यों लौटे आए थे नीतीश कुमार

जागरण डिजिटल, पटना। Nitish Kumar: बेंगलुरु में 26 दलों की संयुक्त बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस से पहले ही सीएम नीतीश कुमार के पटना के लिए रवाना हो गए थे। जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म था। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसपर चुप्पी तोड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पटना लौटने पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि राजगीर जाना था। इसलिए जल्दी लौट आया था। राजगीर में मलमास मेला की वजह से ही लौटा था। मेरे सारे सुझाव माने गए। उन्होंने कहा कि हम किसी बात से नाराज नहीं हैं, भाजपा का उस बैठक से क्या लेना-देना। बैठक में सब बात हुई है, सबके सुझाव आए, उसके बाद ही कुछ घोषित किया गया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी. तब हमने कहा कि हमें अब जाने दीजिए...जब सही समय आएगा तब इसकी भी संभावना है कि कुछ और लोग भी शामिल होंगे। #WATCH हम किसी बात से नाराज नहीं हैं, भाजपा का उस बैठक से क्या लेना-देना...बैठक में सब बात हुई है, सबके सुझाव आए, उसके बाद ही कुछ घोषित किया गया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी तब हमने कहा कि हमें अब जाने दीजिए...जब सही समय आएगा तब इसकी भी संभावना है कि कुछ और लोग भी… pic.twitter.com/gzBgUjD166 July 19, 2023 बता दें कि बेंगलुरु में 26 दलों की संयुक्त बैठक हुई। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले नीतीश कुमार लालू यादव और तेजस्वी के साथ लौट आए थे। जिसके बाद विपक्ष ने वार किया कि नीतीश कुमार को 'INDIA' नाम सही नहीं लगा। उन्हें गठबंधन के नाम पर आपत्ति जताई थी।

Edited By: Roma Ragini