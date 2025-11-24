Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नई सरकार बनने के बाद काम पर लौटे CM नीतीश, रूसी सैनिकों के जूते बनाने वाली फैक्ट्री का लिया जायजा

    By Gunjan SinghEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:02 PM (IST)

    नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम पर लौट आए हैं। उन्होंने रूसी सैनिकों के लिए जूते बनाने वाली एक फैक्ट्री का निरीक्षण किया और उत्पादन प्रक्रिया का जायजा लिया। यह कदम राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार बनते ही एक्शन मोड में काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा कर कई प्रमुख फैक्ट्री इकाइयों का निरीक्षण किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस कदम को बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में सरकार की पहली बड़ी पहल माना जा रहा है।

    मुख्यमंत्री ने सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र स्थित कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया। यह जूता फैक्ट्री विशेष रूप से रूसी सैनिकों के लिए जूते निर्यात करती है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने जूता निर्माण कार्य को बहुत करीब से देखा और इसकी उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने पर जोर दिया।

    इसके अलावा, उन्होंने न्यू जील फैशनवियर की जैकेट निर्माण इकाई का भी अवलोकन किया और उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण और कार्यस्थल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

    ब्रिटानिया फैक्ट्री में स्थानीय श्रमिकों की अधिकता देख हुए खुश

    अपने दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री ने ब्रिटानिया बिस्कुट फैक्ट्री का भी निरीक्षण किया। यहां, उन्होंने औद्योगिक गतिविधियों से जुड़ी प्रगति की जानकारी ली और फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों से भी बातचीत की।

    यह जानकर सीएम काफी खुश हुए कि ब्रिटानिया में काम करने वाले अधिकांश श्रमिक स्थानीय हैं। इस दौरान वैशाली विधायक सिद्धार्थ पटेल ने कहा कि अब बिहार में ही लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसके लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है।

    मुख्यमंत्री का यह दौरा कई मायनों में काफी खास माना जा रहा है। बिहार सरकार अब राज्य में नए उद्योगों को स्थापित करने और मौजूदा उद्योगों की क्षमता विस्तार में पूरी मदद करेगी, ताकि बिहार के युवाओं को उनके अपने राज्य में ही सम्मानजनक रोजगार मिल सके।