अंत में मीडिया ने नीतीश कुमार से विशेष राज्‍य का दर्जा न मिलने पर सवाल किया तो नीतीश ने भी साफ कर दिया कि हमने दो चीजे ही मांगी थी। या तो विशेष दर्जा या विशेष सहायता। प्रावधानों के चलते दर्जा नहीं मिला तो ठीक है, लेकिन आर्थ‍िक मदद तो मिलना अब शुरू हो गई है। जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप बजट से खुश हैं? तो नीतीश ने मुस्‍कुराते हुए जवाब दिया कि अरे! हां भाई, हम तो दोनों चीज कह ही दिए थे।

जदयू के राज्‍यसभा सांसद संजय कुमार झा ने भी बजट पर प्रतिक्रिया दी है। बिहार के लिए घो‍षित की गई धनराशि को लेकर संजय कुमार झा ने पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमि‍त शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्‍यवाद देते हुए कहा कि इस बजट में हमारे मुद्दों और चिंताओं को संबोधित किया गया है।

पहली बार, उत्तर बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए बजट में एक ठोस प्रस्ताव पेश किया गया है.... मुझे यकीन है कि अगर राज्य को इसकी आवश्यकता होगी तो सरकार बिहार की और अधिक मदद करेगी।

#WATCH | On funds for Bihar in Union Budget, Sanjay Kumar Jha, JD(U) Rajya Sabha MP says, "Our issues and concerns have been addressed in this Budget. For the first time, a concrete proposal has been moved in the Budget to tackle floods in north Bihar.... I am sure the government… pic.twitter.com/sxMl5lO74E