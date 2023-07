PM मोदी पर नीतीश कुमार का वार, बोले- घबराहट में आकर कर रहे NDA की मीटिंग; मणिपुर हिंसा पर कही ये बात

सीएम नीतीश कुमार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं। ये तो महात्मा गांधी को भी याद नहीं करते। इसलिए हम अलग हो गए। इतिहास नहीं बदलने दिया जाएगा। विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। पटना के कारगिल चौक स्मृति पार्क में कारगिल दिवस के मौके पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें कहीं।

PM मोदी पर नीतीश कुमार का वार, बोले- घबराहट में आकर कर रहे NDA की मीटिंग। जागरण

