नागपुर फैक्ट्री ब्लास्ट: बिहार के 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत, CM नीतीश ने की सहायता राशि की घोषणा

राज्य ब्यूरो, पटना। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित सोलर पैनल निर्माण फैक्ट्री में पानी की टंकी फटने से बिहार के छह मजदूरों की मौत हो गई। इस घटना पर मर्माहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मृतकाें के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से दो-दो लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है।

महाराष्ट्र के नागपुर में बुटीबोरी के महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेश रीजन में स्थित सोलर पैनल निर्माण फैक्ट्री में पानी की टंकी फटने से बिहार के छह मजूदरों की मौत हो गयी। मुख्यमंत्री ने इस घटना को काफी दुखद बताया है।

उन्होंने बिहार के रहने वाले घायल मजदूरों के समुचित इलाज की भी व्यवस्था करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में बिहार के स्थानिक आयुक्त को स्थिति का जायजा लेने तथा घायलों के समुचित इलाज के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने एवं मृत मजदूरों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव पहुंचाने के लिए सभी समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।

डिप्टी सीएम ने भी जताया शोक वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ट्वीट करते हुए लिखा कि नागपुर के भीषण हादसे में 6 श्रमिकों की मौत एवं 9 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। हताहत होने वाले में बिहार के लोग भी हैं। इस घटना की सूचना से मन व्यथित है।

सम्राट ने बताया कि दिवंगत के परिजनों और घायलों के लिए हर संभव मदद सरकार कर रही है। प्रभु से कामना है कि घायल लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो और जो हम सभी के बीच नहीं रहें, उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा दुख की घड़ी में परिजनों को शक्ति प्रदान करें।