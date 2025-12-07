Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CLAT Exam: क्लैट में प्रश्न पूछने का पैटर्न बदला, पैसेज में कई प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए

    By Ravi Kumar(patna) Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:13 PM (IST)

    पटना में कामन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2026 की ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें बिहार के 5,308 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा में प्रश्न पूछने के तर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    क्लैट परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थी। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। कामन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2026 की ऑफलाइन परीक्षा रविवार को राजधानी के छह केंद्र पर आयोजित हुई।

    परीक्षा के लिए पूरे बिहार में सात केंद्र बनाए गए थे। पटना के साथ-साथ मुजफ्फरपुर में भी परीक्षा हुई। क्लैट में शामिल होने के लिए बिहार से 5,434 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था, लेकिन परीक्षा में 5,308 परीक्षार्थी शामिल हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूजी (एलएलबी) के लिए 5010 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, लेकिन परीक्षा में 4909 परीक्षार्थी शामिल हुए। वहीं, पीजी (एलएलएम) के लिए 424 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, लेकिन परीक्षा में 399 परीक्षार्थी ही शामिल हुए। सभी केंद्रों पर परीक्षा दो बजे से चार बजे तक आयोजित हुई।

    परीक्षा देकर निकलने वाले परीक्षार्थियों ने क्लैट पेपर में प्रश्न पूछने की तरीके में बदलाव की बात कही। परीक्षार्थियों ने कहा कि पैसेज के कई प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए थे, जिससे थोड़ी परेशानी हुई। परीक्षा पैटर्न में प्रश्न पूछने का तरीके बदला हुआ था। कुल 120 मल्टीपल-च्वाइस प्रश्न थे।

    इसमें पांच सेक्शन थे- इंग्लिश लैंग्वेज, करेंट अफेयर्स के साथ जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के प्रश्न शामिल थे। परीक्षा में कुछ छात्रों को लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव तकनीक अनुभाग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

    परीक्षार्थियों ने अलग-अलग प्रतिक्रिया दी। कई सारे महत्वपूर्ण विषय डायरेक्ट पूछे गए थे। जनरल नॉलेज सेक्शन के कई प्रश्न घुमाया नहीं गया था। वहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया। परीक्षा एग्जाम में 120 प्रश्न पूछे गए और उसके लिए 120 मिनट का समय दिया गया। इस बार का पेपर गत वर्ष कि तरह आसान था।

    पूरे पेपर में रिजनिंग व मैथ्स का सेक्शन आसान से माडरेट लेवल का था, लेकिन ओवरआल लेवल को देखा जाए तो पेपर आसान था। परीक्षा चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, डीएवी, मगध महिला कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, पटना लॉ कॉलेज, जेडी वीमेंस कॉलेज और लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में आयोजित हुई।

    परीक्षा के बाद जल्द ही प्रोविजनल आंसर-की जारी होगी। इसके तहत उम्मीदवारों को उस पर आपत्तियां दर्ज करने का मौका भी मिलेगा।