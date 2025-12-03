Language
    पुराने विवाद में दो पक्षों के बीच पथराव व फायरिंग, गोली चलने के आरोपों को पुलिस ने नकारा

    By Anil Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 08:37 AM (IST)

    पटना सिटी के दीदारगंज में दो पड़ोसियों के बीच पुराने विवाद को लेकर मारपीट और पथराव हुआ। पुलिस ने गोली चलने की बात को नकारा है। दोनों पक्षों से एक-एक व ...और पढ़ें

    दो पक्षों के बीच पथराव व फायरिंग

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी। दीदारगंज थाना क्षेत्र के हीरानंदपुर गांव में मंगलवार को दो पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट व पथराव होने का मामला प्रकाश में आया है। पथराव के दौरान गोली चलने की बात कही जा रही है। फतुहा डीएसपी-1 अवधेश कुमार ने गोली चलने की बात से इनकार किया है। 

    डीएसपी ने बताया कि मारपीट व पथराव की घटना में दोनों पक्ष से एक-एक व्यक्ति घायल है। दोनों पक्षों द्वारा आवेदन देने के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने बताया कि एक वर्ष पहले भी पटाखा छोड़ने को लेकर पड़ोसियों में विवाद हुआ था।

    विवाद के दौरान रोड़ेबाजी व लाठी चली

    स्वजनों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को दिन में सन्नी कुमार और विश्वनाथ सिंह के बीच में विवाद के दौरान रोड़ेबाजी व लाठी चली। हीरानंदपुर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। मारपीट में 20 वर्षीय सागर कुमार घायल हो गया। 

    घायल को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया। घायल के स्वजनों ने बताया कि सागर को गोली लगी है। फतुहा डीएसपी-1 अवधेश कुमार ने बताया कि विवाद में न गोली चली है और न ही किसी को गोली लगी है। दोनों पक्षों से एक-एक व्यक्ति घायल हुआ है। 

    विवाद के दौरान मारपीट व पथराव 

    पुलिस ने बताया कि दो पक्षों में विवाद के दौरान मारपीट व पथराव हुआ है। घायल के भतीजा गोलू ने बताया कि चाचा सागर गोली से घायल हुए हैं। 

    स्वजनों ने बताया कि विवाद का कारण दूसरे पक्ष से एक वर्ष पहले दरवाजा पर पटाखा छोड़े जाने को लेकर विवाद हुआ था। उसे दरवाजा पर पटाखा नहीं छोड़ने को कहा गया तो विवाद अब तक जारी है। घटना के संबंध में बताया कि खेत पर से काम कर लौट रहे थे। इसी दौरान मारपीट तथा बाद में पथराव भी किया गया है। मारपीट के दौरान पहली गोली भाई संजू पर चलाया गया था जिसमें वह बच गया था। दूसरी गोली से चाचा सागर घायल हुए। 

    दीदारगंज थाना पुलिस ने बताया कि सन्नी कुमार ने चार तथा दूसरे पक्ष से विश्वनाथ सिंह ने पांच लोगों को आरोपित किया है। दोनों पक्ष एक दूसरे जानलेवा हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। दोनों पक्षों द्वारा मिले आवेदन में लगाए गए आरोपों की छानबीन पुलिस कर रही है।