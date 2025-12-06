राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Police Digital Service: बिहार पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में शनिवार को सिटीजन सर्विस पोर्टल लांच किया गया। इसके माध्‍यम से घर बैठे शिकायत की जा सकेगी। लोगों को थाने या कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

उपमुख्‍यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chowdhary) ने इसका लोकार्पण किया। उन्‍होंने कहा- बिहार पुलिस का प्रयास डिजिटल माध्यम से आमलोगों को सुविधा देने की है। सरकार का लक्ष्‍य है कि पुलिस सेवाएं अब डिजिटल माध्‍यम से लोगों तक पहुंचे, जिससे उन्‍हें छोटे-छोटे कार्यों के लिए कार्यालय का चक्‍कर नहीं लगाना पड़े। किस तरह की म‍िलेगी सुविधाएं सिटीजन सर्विस पोर्टल पर पुलिस सत्यापन, ई-शिकायत पंजीकरण, खोया-पाया की जानकारी आदि बिना कार्यालय जाए दर्ज करा सकेंगे। ऑनलाइन मिलने वाली शिकायत की थाना स्तर पर जांच की जाएगी। इस जांच के बाद पुलिस संतुष्‍ट होगी तो शिकायत के आधार के बाद एफआइआर भी दर्ज की जाएगी। इस प्रक्रिया में शिकायतकर्ता को काफी सुविधा होगी। क्‍या है Citizen Service Portal? सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। इससे नागरिकों के समय, पैसे और ऊर्जा, तीनों की बचत होगी। यह व्‍यवस्‍था पुलिस को ज्‍यादा जवाबदेह भी बनेगी। काम में पारदर्शिता आएगी।