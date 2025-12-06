Citizen Service Portal: घर बैठे मिलेगी पुलिस की सेवाएं, गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने लांच किया सिटिजन सर्विस पोर्टल
Bihar News: गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सिटिजन सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है। अब नागरिक घर बैठे पुलिस सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे, जैसे कि ऑनलाइन शिकायत दर् ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Police Digital Service: बिहार पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में शनिवार को सिटीजन सर्विस पोर्टल लांच किया गया। इसके माध्यम से घर बैठे शिकायत की जा सकेगी। लोगों को थाने या कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chowdhary) ने इसका लोकार्पण किया। उन्होंने कहा- बिहार पुलिस का प्रयास डिजिटल माध्यम से आमलोगों को सुविधा देने की है।
सरकार का लक्ष्य है कि पुलिस सेवाएं अब डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचे, जिससे उन्हें छोटे-छोटे कार्यों के लिए कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े।
किस तरह की मिलेगी सुविधाएं
सिटीजन सर्विस पोर्टल पर पुलिस सत्यापन, ई-शिकायत पंजीकरण, खोया-पाया की जानकारी आदि बिना कार्यालय जाए दर्ज करा सकेंगे। ऑनलाइन मिलने वाली शिकायत की थाना स्तर पर जांच की जाएगी।
इस जांच के बाद पुलिस संतुष्ट होगी तो शिकायत के आधार के बाद एफआइआर भी दर्ज की जाएगी। इस प्रक्रिया में शिकायतकर्ता को काफी सुविधा होगी।
क्या है Citizen Service Portal?
सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। इससे नागरिकों के समय, पैसे और ऊर्जा, तीनों की बचत होगी। यह व्यवस्था पुलिस को ज्यादा जवाबदेह भी बनेगी। काम में पारदर्शिता आएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि यह नया पोर्टल आम नागरिकों को बेहतर और अधिक प्रभावी पुलिसिंग के लिए काफी मददगार साबित होगा।
आवेदन करने वाला व्यक्ति अपने आवेदन का स्टेटस भी जान सकेगा। बताया गया है कि आने वाले समय में इसमें और अधिक सुविधाएं जोड़ी जाएंगी।
इस मौके पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, डीजीपी विनय कुमार, सचिव प्रणव कुमार समेत पुलिस मुख्यालय के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।
सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद से पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। छेड़खानी रोकने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया जा रहा है। कहा गया है कि यदि कोई दोबारा छेड़खानी करते पकड़ा जाएगा तो उसका नाम गुंडा रजिस्टर में दर्ज होगा।
