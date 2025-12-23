राज्य ब्यूरो, पटना। Christmas in Governor House: बिहार लोक भवन में पहली बार क्रिसमस उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां ने सभी धर्मों के उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह हमारे आपसी भाईचारा और प्रेम को मजबूती प्रदान करता है। हमारे देश में इस त्योहार को सभी समुदायों के लोग मनाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में क्रिश्चिनिटी यूरोप के क्रिश्चिनिटी से काफी पुरानी है और हमें इसपर गर्व है।

राज्यपाल ने बिहार तथा देशवासियों को क्रिसमस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को राज्यपाल के प्रधान सचिव राबर्ट एल. चोंग्थू, कैथोलिक चर्च, पटना के फादर जेम्स एवं नेशनल चर्च आफ इंडिया के विशप अब्राहम ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर कैरोल सॉंग की प्रस्तुति की गई। सुप्रसिद्ध लोक गायिका एवं विधायक मैथिली ठाकुर ने भी अपनी प्रस्तुति दी।

कार्यक्रम में बिहार विधान सभा के अध्यक्ष डा. प्रेम कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रमा निषाद, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डा. अनिल सुलभ तथा पूर्व गृह सचिव जियालाल आर्य समेत विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।