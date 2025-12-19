मांझी के चकिया गांव में बंद घर बना चोरों का निशाना, ग्राइंडर से ताला काट लाखों की चोरी

संवाद सहयोगी, दाउदपुर/मांझी (सारण)। मांझी थाना क्षेत्र के चकिया गांव में गुरुवार की देर रात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने सुनियोजित तरीके से घर का ताला काटकर कीमती सामान समेट लिया और फरार हो गए। घटना से गांव में हड़कंप मच गया है, वहीं ग्रामीणों में पुलिस की गश्त को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार चकिया गांव निवासी शंकर प्रसाद के मकान में पश्चिम बंगाल के रहने वाले चिकित्सक मिथुन कुमार किराए पर रहते हैं। डॉक्टर मिथुन कुमार कुछ दिनों के लिए अपने पैतृक गांव गए हुए थे। इसी दौरान गुरुवार की रात अज्ञात चोरों ने मौके का फायदा उठाया। चोर ग्राइंडर मशीन लेकर पहुंचे और कमरे का ताला काटकर अंदर प्रवेश कर गए। इसके बाद घर में रखी बाइक, सोने की चेन, बैट्री, पंखा सहित अन्य कीमती घरेलू सामान चोरी कर लिया।



शुक्रवार की सुबह जब आसपास के लोगों को घटना की जानकारी हुई तो गांव में अफरा-तफरी मच गई। मकान का ताला टूटा देख ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना मांझी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर संभावित चोरों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है।