Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मांझी के चकिया गांव में बंद घर बना चोरों का निशाना, ग्राइंडर से ताला काट लाखों की चोरी

    By rajeev ranjanEdited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:00 AM (IST)

    मांझी थाना क्षेत्र के चकिया गांव में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की। चोरों ने ग्राइंडर मशीन से ताला काटकर बाइक, सोने की चेन, ...और पढ़ें

    Hero Image

    ताला तोड़कर घर का समान ले उड़ा चोर

    संवाद सहयोगी, दाउदपुर/मांझी (सारण)। मांझी थाना क्षेत्र के चकिया गांव में गुरुवार की देर रात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने सुनियोजित तरीके से घर का ताला काटकर कीमती सामान समेट लिया और फरार हो गए। घटना से गांव में हड़कंप मच गया है, वहीं ग्रामीणों में पुलिस की गश्त को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्राप्त जानकारी के अनुसार चकिया गांव निवासी शंकर प्रसाद के मकान में पश्चिम बंगाल के रहने वाले चिकित्सक मिथुन कुमार किराए पर रहते हैं। डॉक्टर मिथुन कुमार कुछ दिनों के लिए अपने पैतृक गांव गए हुए थे। इसी दौरान गुरुवार की रात अज्ञात चोरों ने मौके का फायदा उठाया। चोर ग्राइंडर मशीन लेकर पहुंचे और कमरे का ताला काटकर अंदर प्रवेश कर गए। इसके बाद घर में रखी बाइक, सोने की चेन, बैट्री, पंखा सहित अन्य कीमती घरेलू सामान चोरी कर लिया।


    शुक्रवार की सुबह जब आसपास के लोगों को घटना की जानकारी हुई तो गांव में अफरा-तफरी मच गई। मकान का ताला टूटा देख ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना मांझी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर संभावित चोरों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है।


    लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि रात के समय पुलिस गश्त न होने के कारण चोरों के हौसले बुलंद हैं। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से गश्त बढ़ाने और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है।
    मांझी थाना पुलिस के अनुसार, चोरी गए सामान की सूची तैयार की जा रही है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही चोरों की पहचान कर गिरफ्तारी का दावा भी किया गया है।