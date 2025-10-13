Bihar Election 2025: चिराग पासवान की 29 विधानसभा सीटें पक्की, अब सिटिंग सीटों पर फंसा पेंच

राज्य ब्यूरो, पटना। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान की मांग पूरी हो गई है। उनकी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें मिली हैं। लेकिन, एनडीए में अभी यह पूरी तरह से तय नहीं हुआ है कि लोजपा-रामविलास द्वारा जिन 29 सीटों पर दावेदारी की गई है, वो सभी उसे मिल ही जाएगी। वैसे पार्टी के अधिकांश नेता इस बात से अब संतुष्ट हैं कि सीटों को लेकर सम्मानजनक समझौता हो गया है। अब असली पेंच उन सीटिंग सीटों को लेकर फंसा है जो जदयू, भाजपा और हम की जीती हुई सीटें हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक, जदयू अपनी सिटिंग सीटें नहीं देने पर अड़ी हुई है। ऐसी सीटों की संख्या सात-आठ बतायी जा रही है, जिस पर चिराग पासवान की नजर है और उन सीटों पर अपने उम्मीदवार देने का मन बना चुके हैं।