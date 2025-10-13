Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election 2025: चिराग पासवान की 29 विधानसभा सीटें पक्की, अब सिटिंग सीटों पर फंसा पेंच

    By Dina Nath Sahani Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    पटना से खबर है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में सीटों के बंटवारे को लेकर चिराग पासवान की मांग पूरी हो गई है। लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें मिली हैं, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि उन्हें ये सभी सीटें मिलेंगी या नहीं। जदयू अपनी जीती हुई सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है, जिससे पेंच फंसा हुआ है। लोजपा (रामविलास) के प्रवक्ता ने कहा है कि एनडीए में सौहार्दपूर्ण तरीके से सीट बंटवारा हुआ है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, पटना। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान की मांग पूरी हो गई है। उनकी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें मिली हैं।

    लेकिन, एनडीए में अभी यह पूरी तरह से तय नहीं हुआ है कि लोजपा-रामविलास द्वारा जिन 29 सीटों पर दावेदारी की गई है, वो सभी उसे मिल ही जाएगी।

    वैसे पार्टी के अधिकांश नेता इस बात से अब संतुष्ट हैं कि सीटों को लेकर सम्मानजनक समझौता हो गया है। अब असली पेंच उन सीटिंग सीटों को लेकर फंसा है जो जदयू, भाजपा और हम की जीती हुई सीटें हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिली जानकारी के मुताबिक, जदयू अपनी सिटिंग सीटें नहीं देने पर अड़ी हुई है। ऐसी सीटों की संख्या सात-आठ बतायी जा रही है, जिस पर चिराग पासवान की नजर है और उन सीटों पर अपने उम्मीदवार देने का मन बना चुके हैं।

    लोजपा-रामविलास के संसदीय बोर्ड के एक सदस्य ने बताया कि जब भाजपा अपनी सिटिंग सीटें त्याग कर सकती है तो जदयू और
    हम अपनी सीटिंग सीटें क्यों नहीं छोड़ सकती।

    लोजपा (रामविलास) के मुख्य प्रवक्ता डॉ. राजेश भट्ट ने बताया कि एनडीए में सहयोगी दलों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीट शेयरिंग हुई है। अब सभी सीटें भी सौहार्दपूर्ण तरीके से तय हो जाएंगी।

    ये हैं संभावित 29 सीटें

    क्र.सं. विधानसभा क्षेत्र
    1 गोविंदगंज
    2 ओबरा
    3 दानापुर
    4 कसबा
    5 शेखपुरा
    6 सिकन्दरा
    7 मांझी
    8 बोधगया
    9 अरवल
    10 सिमरी बख्तियारपुर
    11 साहेबपुर कमाल
    12 अलौली
    13 बखरी
    14 मोरवा
    15 गायघाट
    16 हायाघाट
    17 अगियांव
    18 ब्रह्मपुर
    19 हिसुआ
    20 सुगौली
    21 फतुहा
    22 राजगीर
    23 रोसड़ा
    24 राजापाकर
    25 एकमा
    26 कदवा
    27 सोनबरसा
    28 लालगंज
    29 मखदुमपुर