चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा- मंत्रियों और एनडीए नेताओं को पीके के आरोपों का देना चाहिए जवाब

लोजपा (रा) अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरोप झेल रहे नेताओं को जवाब देना चाहिए और आरोपों की जांच होनी चाहिए। तेजस्वी यादव पर जातिवादी राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी के लिए माय का मतलब महिला और युवा है।

राज्य ब्यूरो, पटना। लोजपा (रा) के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जिन मंत्रियों-नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए। यह भी जांच का विषय है कि पीके किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं।

राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के बाद चिराग एनडीए के ऐसे चौथे नेता हैं, जिन्होंने पीके के आरोपों के संदर्भ में जवाब देने की मांग की है। इसे आरोप झेल रहे मंत्रियों पर दबाव के रूप में देखा जा रहा है। चिराग का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी पार्टी की एक सांसद शांभवी चौधरी भी आरोपों के दायरे में हैं।

पीके ने अशोक चौधरी पर बेटी शांभवी के लिए लोजपा (रा) का टिकट खरीदने का आरोप लगाया है। चिराग ने मंगलवार को पटना एयरपोर्ट पर कहा- निश्चित तौर पर यह जांच का विषय हो सकता है, आखिर वह किस आधार पर प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं। उनके पास सबूत है। वे सबूत दे रहे हैं। कुछ लोगों ने मानहानि का मुकदमा किया है। हमें लगता है, आने वाले दिनों में जिन पर आरोप लगेगा, वह अपने स्तर से जवाब भी देंगे।

चिराग ने राज्य के विकास के लिए वास्तविक योजना बनाने और उन्हें धरती पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा की। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर जाति और संप्रदाय की राजनीति के जरिए बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी इस राज्य की आबादी को जातियों में बांट कर राजनीति करते हैं। हमने कभी जाति और धर्म की बात नहीं की।