    Chirag Paswan: और कितना लालची होउंगा; चिराग को ऐसा कहने की क्‍यों पड़ी जरूरत?

    By Dina Nath Sahani Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:46 PM (IST)

    चिराग पासवान ने दो मंत्रालय मिलने पर संतोष जताया। उन्‍होंने पार्टी तोड़ने से लेकर अबतक के सफर की चर्चा की। दलित सेना गठन की बात कही। कहा कि मकर संक्रांत‍ि के बाद धन्‍यवाद यात्रा निकालेंगे। 

    सीएम नीतीश कुमार के साथ च‍िराग पासवान। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। Nitish Kumar Cabinet: लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Minister Chirag Paswan) ने कहा कि चुनाव में जनता ने एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया।

    मकर संक्रांति के बाद वे राज्य में धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। शुक्रवार को उन्होंने यह बात पत्रकारों से कही। नये मंत्रिमंडल में पार्टी की ओर से तीसरे विभाग की मांग संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि और कितना लालची होउंगा?

    जिस पार्टी को तोड़ दिया गया था उसे 29 सीटें दीं

    2021 में जिस पार्टी को तोड़ दिया गया था, लोकसभा चुनाव में एक सांसद की पार्टी को पांच सीटें दी गईं। शून्य विधायक वाली पार्टी को विधानसभा चुनाव में 29 सीटें दी गईं।

    अब दो मंत्रियों को शपथ भी दिला दी गई। इससे ज्यादा मांगने का कोई औचित्य नहीं है। चिराग ने आगे बताया कि मेरे पिता रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी से पहले दलित सेना बनाई थी।

    आरोप लगाया कि चाचा पशुपति कुमार पारस ने पार्टी के साथ-साथ दलित सेना को भी हड़प लिया था। अब नये सिरे से दलित सेना का पुनर्गठन करेंगे।

    परिवार से मौका मिल सकता है, लेकि‍न...

    इसके लिए सांसद अरुण भारती काे जिम्मेदारी दी गई है। नये मंत्रिमंडल में परिवारवाद के आरोपों पर चिराग ने कहा कि परिवार आपको मौका दे सकता है, मगर काबिलियत की आपको आगे बढ़ाएगी।

    काबिलियत अब तक राजद के सेकेंड जेनरेशन ने नहीं दिखाई है। 2005 तक लालू प्रसाद व राबड़ी देवी नेतृत्व कर रहे थे तो पार्टी को जीत मिली।

    2005 के बाद पार्टी कभी नहीं जीत पाई। चाचा पारस की बधाई पर चिराग ने कहा कि उनकी बधाई मेरे सिर आंखों पर है। जब उन्होंने गाली दी थी, तब भी सर आंखों पर थी।

    नीतीश कैबि‍नेट में लोजपा रामविलास के दो मंत्री शामिल किए गए हैं। एक को पीएचईडी जबक‍ि दूसरे को गन्‍ना विभाग का मंत्री बनाया गया है। 