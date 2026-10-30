'सिख नरसंहार की तारीख पर रैली का आयोजन शर्मनाक', चिराग पासवान का कांग्रेस पर तंज

राज्य ब्यूरो, पटना। लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस की प्रस्तावित रैली को लेकर निशाना साधा है।

चिराग पासवान शुक्रवार को पटना पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे। लोजपा (आर) अध्यक्ष ने कहा कि पता नहीं यह संयोग है या जानबूझकर, लेकिन कांग्रेस को कम से कम इस तारीख के ऐतिहासिक महत्व का ध्यान रखना चाहिए था।