राजनीति की दीवारें टूटीं: भाजपा-कांग्रेस के नेता बने समधी, शादी के बाद पहली बार पटना पहुंची बहू

डिजिटल डेस्क, पटना। शहनवाज हुसैन की बहू अफशां अकरम खान शादी के बाद पहली बार पटना पहुंचीं। उन्होंने अपने पहले पटना दौरे पर प्रतिक्रिया दी और 31 अक्टूबर को होने वाले वेडिंग रिसेप्शन को लेकर जानकारी दी।

उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह पटना में पहली बार आई हैं। उन्हें यहां आकर अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा सब लोगों से मिलने के लिए वह बेहद ही एक्साइटेड हैं।

कांग्रेस और भाजपा के नेता बने समधी

बिहार के भाजपा नेता शाहनवाज खान और हरियाणा के कांग्रेस विधायक अकरम खान अब समधी हो गए हैं। अकरम खान की बेटी अफशां खान की शादी शाहनवाज हुसैन के बेटे अरबाज हुसैन के साथ हुई। दोनों ने तीन दिन पहले ही दिल्ली में निकाह किया और फिर 26 अक्टूबर को रिसेप्शन था।