    Bihar Election: प्रचंड जीत के बाद विधायकों संग योगेश्वरनाथ धाम पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग, 'बिहार फर्स्ट' संकल्प को पूरा करने की कही बात

    By Brij Bihari Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 10:16 PM (IST)

    विधानसभा चुनाव में जीत के बाद, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने विधायकों के साथ बाबा योगेश्वरनाथ धाम पहुंचे और आशीर्वाद लिया। उन्होंने महादेव में अपनी आस्था व्यक्त की और 'बिहारी फर्स्ट' के संकल्प को दोहराया। पासवान ने इस जीत को एनडीए नेताओं के संयुक्त प्रयासों का परिणाम बताया और राजद पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें नकार दिया है।

    Hero Image

    जीत के बाद अपने विधायको व स्वजन के साथ योगेश्वरनाथ धाम पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, खगौल। विधान सभा चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने नवनिर्वाचित 19 विधायकों व परिवार के लोगों के साथ खगौल के नेउरा कालोनी स्थित बाबा योगेश्वरनाथ के शरण में पहुंचे। उन्होंने बाबा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद मांगा।

    पूजा अर्चना के बाद चिराग पासवान ने कहा कि महादेव में उनका विशेष विश्वास है और हर चुनाव से पहले और बाद वे बाबा योगेश्वरनाथ धाम के यहां आकर आशीर्वाद लेते हैं। चिराग पासवान ने कहा, मैं चाहता हूं कि जो आशीर्वाद मुझे महादेव से मिलता है, वही हमारे सभी विधायकों और बिहार के लोगों को भी मिले।

    मेरा संकल्प बिहारी फर्स्ट को पूरा करने का है और इसे जल्द से जल्द जमीन पर उतारा जाएगा। उन्होंने बिहार में मिली ऐतिहासिक जीत को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम बताया।

    उन्होंने कहा, शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह से बिहार चुनाव में आगे बढ़कर नेतृत्व किया, उसी का परिणाम है कि बिहार में एनडीए को प्रचंड जनादेश मिला। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर कई तरह की बातें कही जाती थीं, लेकिन बिहार की जनता ने सभी संशय दूर करते हुए उम्मीद से अधिक सीट पर हमारे प्रत्याशियों को आशीर्वाद दिया और आज हमारे 19 विधायक जीत कर आए।

    इसके लिए उन्होंने बिहार की जनता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं एनडीए गठबंधन के नेताओं व कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है।

    राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व बच पाना मुश्किल है। जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है। इससे पूर्व मंदिर पहुंचने पर पुजारी विजय बाबा ने सभी को माता की चुनरी देकर स्वागत किया।