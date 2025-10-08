पिता की पुण्यतिथि पर चिराग ने बताया अपना मिशन, कहा- बिहार चुनाव आपके संकल्प को पूरा करने का समय

लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उनके बेटे चिराग पासवान ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। चिराग ने अपने पिता के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और बिहार के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि आगामी बिहार चुनाव उनके पिता के संकल्प को पूरा करने का एक अवसर है।

डिजिटल डेस्क, पटना। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को उनकी पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे चिराग पासवान भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर चिराग ने अपने पिता के ‘बिहार फर्स्ट , बिहारी फर्स्ट’ के दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और राज्य के सर्वांगीण विकास का संकल्प लिया।

चिराग पासवान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "पापा, आपकी पुण्यतिथि पर, मैं आपको नमन करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके दिखाए मार्ग और आपके ‘बिहार फर्स्ट , बिहारी फर्स्ट’ के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मैं पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। बिहार के समग्र और सर्वांगीण विकास का आपका सपना अब साकार हो गया है। आपने मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे पूरा करना मेरे जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य है।"

चिराग पासवान ने आगे कहा कि आगामी बिहार चुनाव उनके पिता के संकल्प को पूरा करने का एक अवसर है। उन्होंने कहा "बिहार में लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने वाला है। आगामी चुनाव आपके संकल्प को साकार करने का एक अवसर है - बिहार को एक नई दिशा देने का, हर बिहारी के सपनों को साकार करने का।

आगामी चुनावों में आपका सपना पूरा अपने पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा आपने जो लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का कारवां खड़ा किया है, उसे आगे बढ़ाने के लिए मैं कृतसंकल्प हूं। पार्टी के हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी का सपना है कि आगामी चुनावों में आपके सपने पूरे हों।

बाद में, पत्रकारों से बात करते हुए, चिराग पासवान ने रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के बिखराव पर भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, "परिस्थितियां भी ऐसी ही थीं। चुनावी साल था, नामांकन का पहला चरण शुरू हो चुका था, और उसी दौरान मेरे पिता का निधन हो गया। मेरी पार्टी ने मेरे पिता के सपनों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया, और इस दौरान कई उतार-चढ़ाव आए।

पार्टी और परिवार पर क्या बोले उन्होंने आगे कहा पार्टी और परिवार बिखर गया, लेकिन मैंने अपने पिता के सपनों को कभी टूटने नहीं दिया... 2020 में पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा, और मैंने उस स्थिति का बहादुरी से सामना किया... मैंने हमेशा ‘बिहार फर्स्ट , बिहारी फर्स्ट’ के दर्शन को सबसे आगे रखा... आज मेरे पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है... पार्टी का हर कार्यकर्ता बिहार के विकास के लिए काम करने की प्रतिबद्धता और 'बिहार पहले, बिहारी पहले' के दर्शन को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ेगा।"