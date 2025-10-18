एनडीए पूरी तरह एकजुट, महागठबंधन पूरी तरह कन्फ्यूज: चिराग पासवान का तंज
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में अमित शाह से मुलाकात कर बिहार चुनाव में एनडीए के अभियान पर चर्चा की। उन्होंने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने और सौ प्रतिशत स्ट्राइक रेट का लक्ष्य रखने की बात कही। चिराग ने महागठबंधन को कंफ्यूज बताया और एनडीए की एकजुटता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए में सभी सहयोगी दलों को सम्मान दिया जा रहा है।
राज्य ब्यूरो, पटना। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शनिवार को पटना में लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुलाकात की। इस मुलाकात पर चिराग ने पत्रकारों से कहा कि बिहार चुनाव के दौरान एनडीए के चुनाव अभियान को लेकर आज बात हुई। विकास के मुद्दे पर चुनाव में जनता के बीच
है।
इस चुनाव में सिर्फ विकास के नैरेटिव को लेकर आगे चलना है। इसी मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई। हमारा लक्ष्य सौ प्रतिशत स्ट्राइक रेट पर है। महागठबंधन में सिर्फ कंफ्यूजन है। एनडीए की खूबसूरती ताकत है कि हम लोग एक-दूसरे का हाथ पकड़कर सहयोग कर रहे है। एनडीए एक ऐतिहासिक जीत की और अग्रसर है।
चिराग ने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि ने कहा कि महागठबंधन के सहयोगी दल एक-दूसरे के खिलाफ ही अपने-अपने उम्मीदवार दे रहे हैं। जिस गठबंधन के भीतर इतनी कंफ्यूजन है, वह बिहार को सोच नहीं दे सकता। दूसरी तरफ एनडीए ने अपने सारे गठबंधन को सम्मान दिया है।
हमारे बीच कोई कंफ्यूजन नहीं है। महागठबंधन की तरह हमारे गठबंधन में कोई झगड़ा नहीं है। एनडीए में सहयोगी दल जो जहां से जीतने की क्षमता रखता है उसको मौका मिला है। जो बड़ा दिल दोनों दलों (बीजेपी-जेडीयू) ने मिलकर दिखाया है यह बड़ी बात है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।