एनडीए पूरी तरह एकजुट, महागठबंधन पूरी तरह कन्फ्यूज: चिराग पासवान का तंज

राज्य ब्यूरो, पटना। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शनिवार को पटना में लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुलाकात की। इस मुलाकात पर चिराग ने पत्रकारों से कहा कि बिहार चुनाव के दौरान एनडीए के चुनाव अभियान को लेकर आज बात हुई। विकास के मुद्दे पर चुनाव में जनता के बीच

इस चुनाव में सिर्फ विकास के नैरेटिव को लेकर आगे चलना है। इसी मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई। हमारा लक्ष्य सौ प्रतिशत स्ट्राइक रेट पर है। महागठबंधन में सिर्फ कंफ्यूजन है। एनडीए की खूबसूरती ताकत है कि हम लोग एक-दूसरे का हाथ पकड़कर सहयोग कर रहे है। एनडीए एक ऐतिहासिक जीत की और अग्रसर है।



चिराग ने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि ने कहा कि महागठबंधन के सहयोगी दल एक-दूसरे के खिलाफ ही अपने-अपने उम्मीदवार दे रहे हैं। जिस गठबंधन के भीतर इतनी कंफ्यूजन है, वह बिहार को सोच नहीं दे सकता। दूसरी तरफ एनडीए ने अपने सारे गठबंधन को सम्मान दिया है।