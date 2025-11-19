Language
    चिराग का डिप्टी CM पर अड़ंगा, 19 सीटों के दम पर NDA में भूचाल! BJP-JD(U) ने ठुकराया प्रस्ताव

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 12:15 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद राज्य में सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। नीतीश कुमार 20 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान की पार्टी डिप्टी सीएम पद की मांग कर रही है, जिसका बीजेपी और जेडीयू विरोध कर रहे हैं। नई सरकार का ढांचा पिछली सरकार से अलग हो सकता है, और बीजेपी स्पीकर पद अपने पास रखना चाहती है।

    चिराग पासवान का दबाव

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने के साथ ही राज्य में नए सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10 वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले एनडीए खेमे से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी LJP(R), जिसके पास 19 विधायक हैं और अपने कोटे से एक डिप्टी सीएम चाहती है। जिसका बीजेपी और जदयू विरोध कर रहे हैं। 

    दरअसल पिछली एनडीए सरकार में बीजेपी के दो डिप्टी सीएम थे और संभावना है कि इस सरकार में भी दोनों पद बीजेपी के ही पास रहेगा। वहीं दूसरी तरफ चिराग की पार्टी की तरफ से उनके जीजा अरुण भारती का नाम भी डिप्टी सीएम पद के लिए चर्चा में है।

    ऐसी चर्चा है कि हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा , जिनके पांच और चार विधायक हैं। उन्हें नई सरकार में एक-एक मंत्री पद मिल सकता है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को दो से तीन मंत्री पद मिल सकते हैं। 

    पिछली सरकार से अलग होगा ढांचा

    इससे पहले नए सरकार के गठन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मोदी कैबिनेट में मंत्री ललन सिंह से बातचीत की। संभावना है कि इस बार गठबंधन में दो नई पार्टियों - लोजपा(आर)और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के आने की वजह से नई सरकार का ढांचा पिछली सरकार से कुछ अलग हो सकता है।

    वहीं चर्चा है कि नई सरकार में बीजेपी असेंबली स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहती है। दूसरी तरफ जदयू की नजर भी इस कुर्सी पर है। हालांकि सूत्रों को कहना है कि बीजपी और जदयू में ज्यादातर मुद्दों पर सहमति है और दोनों सहयोगी नई सरकार के डिटेल्स पर काम कर रहे हैं। 