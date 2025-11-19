डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने के साथ ही राज्य में नए सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10 वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले एनडीए खेमे से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी LJP(R), जिसके पास 19 विधायक हैं और अपने कोटे से एक डिप्टी सीएम चाहती है। जिसका बीजेपी और जदयू विरोध कर रहे हैं।

दरअसल पिछली एनडीए सरकार में बीजेपी के दो डिप्टी सीएम थे और संभावना है कि इस सरकार में भी दोनों पद बीजेपी के ही पास रहेगा। वहीं दूसरी तरफ चिराग की पार्टी की तरफ से उनके जीजा अरुण भारती का नाम भी डिप्टी सीएम पद के लिए चर्चा में है।

ऐसी चर्चा है कि हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा , जिनके पांच और चार विधायक हैं। उन्हें नई सरकार में एक-एक मंत्री पद मिल सकता है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को दो से तीन मंत्री पद मिल सकते हैं।

पिछली सरकार से अलग होगा ढांचा इससे पहले नए सरकार के गठन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मोदी कैबिनेट में मंत्री ललन सिंह से बातचीत की। संभावना है कि इस बार गठबंधन में दो नई पार्टियों - लोजपा(आर)और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के आने की वजह से नई सरकार का ढांचा पिछली सरकार से कुछ अलग हो सकता है।