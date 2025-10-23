केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना आवास पर बहनों संग मनाया भैया दूज, स्नेह और परंपरा का दिखा सुंदर संगम
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना स्थित अपने आवास पर बहनों के साथ भैया दूज का त्योहार मनाया। बहनों ने तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। चिराग पासवान ने कहा कि भैया दूज भाई-बहन के अटूट रिश्ते का उत्सव है और यह भारतीय संस्कृति की आत्मा है। उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और युवाओं से भारतीय संस्कृति को संजोकर रखने की अपील की।
डिजिटल डेस्क, पटना। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार को अपने पटना स्थित आवास पर परिवारजनों के साथ भैया दूज का पावन पर्व हर्षोल्लास से मनाया। इस अवसर पर उनके साथ उनकी बहनें उपस्थित रहीं, जिन्होंने पारंपरिक विधि-विधान से तिलक लगाकर भाई की दीर्घायु और सुख-समृद्धि की कामना की।
भैया दूज के मौके पर पासवान परिवार में पारंपरिक माहौल देखने को मिला। बहनों ने आरती उतारी, मिठाइयाँ खिलाईं और भाई की लंबी उम्र के लिए दुआएँ मांगीं। वहीं, चिराग पासवान ने भी अपनी बहनों को उपहार भेंट किए और आशीर्वाद स्वरूप उनसे स्नेहिल वचन प्राप्त किए।
इस अवसर पर चिराग पासवान ने कहा कि “भैया दूज केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भाई-बहन के अटूट रिश्ते का उत्सव है। यह परंपरा भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जो प्रेम, आदर और विश्वास को मजबूत बनाती है।” उन्होंने आगे कहा कि “त्योहार समाज में अपनापन और एकता का संदेश देते हैं। ऐसे अवसर हमें पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं से जोड़े रखते हैं।”
केंद्रीय मंत्री ने देशवासियों को भैया दूज की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यह पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति और सौहार्द लेकर आए। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे भारतीय संस्कृति की इन परंपराओं को संजोकर रखें, क्योंकि यही हमारी पहचान हैं।
भैया दूज के अवसर पर चिराग पासवान के आवास पर सौहार्द और स्नेह का वातावरण बना रहा। परिवार के साथ बिताए गए ये पल न केवल रिश्तों को मजबूत करने वाले रहे, बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवंतता का प्रतीक भी बने।
