मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा... बिहार के 534 प्रखंडों में स्थापित होंगे सब्जी केंद्र
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। राज्य के 534 प्रखंडों में आधुनिक सब्जी केंद्र बनाए जाएंगे। इस योजना से ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और शहरवासियों को ताज़ी और सस्ती सब्जियां मिलेंगी। इस पहल से राज्य के 38 जिलों में शुद्ध सब्जियां पहुंचेंगी।
डिजिटल डेस्क, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहारवासियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए प्रदेश को नई सौगात दी है। उन्होंने घोषणा की है कि बिहार के 534 प्रखंडों में आधुनिक सब्जी केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा। इस योजना से ग्रामीणों को न सिर्फ़ नए रोज़गार के अवसर मिलेंगे बल्कि शहरवासियों को भी अब ताज़ी और सस्ती सब्जियां सीधे उपलब्ध होंगी। दुर्गा पूजा जैसे पावन अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कदम प्रदेशवासियों को एक विशेष तोहफ़ा देने जैसा है। नीतीश कुमार की इस पहल से हर घर तक गुणवत्तापूर्ण और शुद्ध सब्जियां पहुंचेंगी और राज्य के 38 जिलों की जनता स्वस्थ एवं सस्ती सब्जियों का लाभ उठा सकेगी।
प्रमुख पहलू
- रोजगार के अवसर: ग्रामीणों को नए रोजगार मिलेंगे।
- ताजी और सस्ती सब्जियां: शहरवासियों को सीधे ताजी सब्जियां उपलब्ध होंगी।
किसानों के लाभ
- सीधी बिक्री और बेहतर दाम: बिचौलियों के बजाय सीधे सब्जी केंद्रों पर बिक्री से उचित दाम मिलेगा।
- भंडारण सुविधा: आधुनिक कोल्ड स्टोरेज से फसल खराबी कम होगी।
- आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण: उन्नत खेती के गुर सिखाए जाएंगे।
- बाजार तक पहुंच: स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उपज बेचने का रास्ता खुलेगा।
- बिचौलियों की समाप्ति: सब्जी मंडियों में दलालों की मनमानी खत्म होगी।
- रोजगार सृजन: संचालन, भंडारण, पैकेजिंग और मार्केटिंग से गांवों में रोजगार के अवसर।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विकासपरक पहल
- महिला सशक्तिकरण: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को ₹10,000 की वित्तीय सहायता।
- आत्मनिर्भरता: स्वरोजगार के लिए ₹2 लाख तक अतिरिक्त सहायता।
- 75 लाख महिलाओं को लाभ: सितंबर 2025 में ₹7,500 करोड़ ट्रांसफर।
- बिहार सरकार की अन्य योजनाएं- जीविका: महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समूह।
- उज्ज्वला योजना: मुफ्त गैस कनेक्शन।
यह जानकारी बिहार में नीतीश कुमार सरकार की विकासपरक पहलों को दर्शाती है, हालांकि सब्जी केंद्रों के बारे में विशिष्ट घोषणा के विवरण की पुष्टि के लिए अधिक अद्यतन जानकारी आवश्यक हो सकती है।
