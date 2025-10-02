मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा... बिहार के 534 प्रखंडों में स्थापित होंगे सब्जी केंद्र

डिजिटल डेस्क, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहारवासियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए प्रदेश को नई सौगात दी है। उन्होंने घोषणा की है कि बिहार के 534 प्रखंडों में आधुनिक सब्जी केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा। इस योजना से ग्रामीणों को न सिर्फ़ नए रोज़गार के अवसर मिलेंगे बल्कि शहरवासियों को भी अब ताज़ी और सस्ती सब्जियां सीधे उपलब्ध होंगी। दुर्गा पूजा जैसे पावन अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कदम प्रदेशवासियों को एक विशेष तोहफ़ा देने जैसा है। नीतीश कुमार की इस पहल से हर घर तक गुणवत्तापूर्ण और शुद्ध सब्जियां पहुंचेंगी और राज्य के 38 जिलों की जनता स्वस्थ एवं सस्ती सब्जियों का लाभ उठा सकेगी।