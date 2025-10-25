Chhath Puja: ट्रेन में ठेलम-ठेला, राज्यरानी और इंटरसिटी फुल; खिड़की और दरवाजों पर लटककर पहुंचे यात्री

जागरण संवाददाता, पटना। छठ पर्व पर दिल्ली, मुंबई से पटना पहुंचने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। शुक्रवार को पटना जंक्शन पर संपूर्णक्रांति, श्रमजीवी, एलटीटी राजेंद्र नगर, रांची हटिया और पूर्वा जैसी ट्रेनें खचाखच भरी रही।

स्लीपर और जनरल कोच में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। कई यात्री गेट पर लटककर या शौचालय में खड़े होकर सफर करने को मजबूर दिखे। पटना पहुंचने के बाद सहरसा, कटिहार समेत अन्य जिलों के लिए लोकल ट्रेनों में चढ़ने में यात्रियों को काफी परेशानी हुई।

राज्यरानी और कटिहार इंटरसिटी में मारामारी पटना जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर चार पर पहुंची राज्यरानी एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए सैकड़ों यात्रियों की भीड़ टूट पड़ी। कई लोग इमरजेंसी विंडो से बैग और बच्चों को अंदर ठूंसते नजर आए। भीड़ इतनी थी कि दर्जनों यात्री ट्रेन में चढ़ नहीं सके और उनकी ट्रेन छूट गई।