Chhath Puja: ट्रेन में ठेलम-ठेला, राज्यरानी और इंटरसिटी फुल; खिड़की और दरवाजों पर लटककर पहुंचे यात्री
छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी। राज्यरानी और इंटरसिटी जैसी गाड़ियां खचाखच भरी रहीं, जिससे यात्रियों को खिड़कियों और दरवाजों पर लटककर यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ट्रेनों में ठेलम-ठेला की स्थिति बनी रही, जिससे यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
जागरण संवाददाता, पटना। छठ पर्व पर दिल्ली, मुंबई से पटना पहुंचने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। शुक्रवार को पटना जंक्शन पर संपूर्णक्रांति, श्रमजीवी, एलटीटी राजेंद्र नगर, रांची हटिया और पूर्वा जैसी ट्रेनें खचाखच भरी रही।
स्लीपर और जनरल कोच में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। कई यात्री गेट पर लटककर या शौचालय में खड़े होकर सफर करने को मजबूर दिखे। पटना पहुंचने के बाद सहरसा, कटिहार समेत अन्य जिलों के लिए लोकल ट्रेनों में चढ़ने में यात्रियों को काफी परेशानी हुई।
राज्यरानी और कटिहार इंटरसिटी में मारामारी
पटना जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर चार पर पहुंची राज्यरानी एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए सैकड़ों यात्रियों की भीड़ टूट पड़ी। कई लोग इमरजेंसी विंडो से बैग और बच्चों को अंदर ठूंसते नजर आए। भीड़ इतनी थी कि दर्जनों यात्री ट्रेन में चढ़ नहीं सके और उनकी ट्रेन छूट गई।
यही हाल प्लेटफार्म नंबर 10 पर पहुंची पटना-गया मेमू और कटिहार इंटरसिटी ट्रेनों का रहा। इन ट्रेनों में भी यात्री गेट पर लटककर या शौचालय में खड़े होकर सफर करते देखे गए।
भीड़ नियंत्रण में जुटे रेल कर्मी
भीड़ को काबू करने के लिए जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे कर्मचारी दिनभर जूझते रहे, लेकिन यात्रियों का रेला थमने का नाम नहीं ले रहा था। छठ पर्व के कारण अगले कुछ दिनों तक यह स्थिति बने रहने की संभावना है। यात्रियों ने रेलवे से अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की मांग की है ताकि उन्हें घर पहुंचने में सहूलियत हो।
