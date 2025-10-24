ट्रेनें फुल, छठ और चुनाव के बीच कुंभ जैसी भीड़, रेलवे ने कसी कमर, पुलिस अलर्ट पर

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव के कारण इस बार छठ पर ट्रेनों में और अधिक भीड़ है। इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए रेल पुलिस को अलर्ट करते हुए महाकुंभ 2025 की तर्ज पर भीड़ नियंत्रण की रणनीति बनाने को कहा गया है। इसके लिए मल्टी एजेंसी कंट्रोल रूम का गठन भी किया गया है।

एडीजी रेल बच्चू सिंह मीणा ने इस बाबत पिछले दिनों वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी रेल आइजी, डीआइजी को व्यापक दिशा-निर्देश दिए हैं। रेल एडीजी की ओर से जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि इस साल चुनाव के कारण छठ पर पिछले वर्ष की तुलना में ट्रेनों के माध्यम से लोगों का आवागमन अधिक होगा।

कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। सभी रेल पुलिस को इन ट्रेनों की सूची प्राप्त कर महाकुंभ 2025 की तर्ज पर भीड़ नियंत्रण की रणनीति बनाने को कहा गया है। किसी भी तरह की घटना होने या समाचार माध्यमों से सूचना मिलने पर दस मिनट के अंदर उसका सत्यापन कर एडीजी कंट्रोल रूम में इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।



छठ पर रेलवे प्रशासन ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पटना जंक्शन का मुख्य पार्किंग स्टैंड आज से बंद कर दिया गया है। यह व्यवस्था 24 अक्टूबर से दो नवंबर तक लागू रहेगी। इस अवधि में किसी भी वाहन को जंक्शन के मुख्य पार्किंग स्टैंड में खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। दानापुर रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक अभिनव सिद्धार्थ ने बताया कि छठ पूजा के दौरान पटना जंक्शन और आसपास के क्षेत्रों में यात्रियों की आवाजाही अत्यधिक बढ़ जाती है।

ऐसे में मुख्य पार्किंग स्टैंड को बंद कर यात्रियों के आवागमन के लिए जगह खाली रखी गई है। महावीर मंदिर की तरफ आने वाले वाहनों के लिए बने दो पार्किंग स्टैंडों में मुख्य पार्किंग स्टैंड बंद रहेगा, जबकि पश्चिमी छोर पर जीपीओ के नजदीक स्थित न्यू पार्किंग स्टैंड चालू रहेगा। करबिगहिया साइड में मुख्य पार्किंग स्टैंड और पश्चिम दिशा की ओर बना पार्किंग स्टैंड भी वाहनों के लिए खुले रहेंगे।

रेल यात्रियों को विशेष सुविधा करबिगहिया साइड में मुख्य पार्किंग स्टैंड और पश्चिम दिशा की ओर बना पार्किंग स्टैंड भी वाहनों के लिए खुला रहेगायात्रियों की सुविधा के लिए किए गए विशेष इंतजाम रेल यात्रियों की सुविधा के लिए दानापुर मंडल ने व्यापक इंतजाम किया है। पटना जंक्शन पर तीन होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 7,500 यात्रियों की है। दानापुर जंक्शन पर दो होल्डिंग एरिया, जिनकी क्षमता 4,500 यात्रियों की है। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर एक होल्डिंग एरिया है, जिसमें 1,200 यात्रियों को ठहराया जा सकेगा। सभी होल्डिंग एरिया में सीसीटीवी कैमरे, ‘मे आई हेल्प यू’ डेस्क, पेयजल की व्यवस्था, फर्स्ट एड, घोषणा प्रणाली, ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड और मोबाइल टिकटिंग सुविधा है।



अंतिम समय में ट्रेनों का प्लेटफार्म न बदलने का निर्देश भीड़ नियंत्रण के लिए बड़े रेलवे स्टेशनों पर रेल प्रबंधन से समन्वय कर होल्डिंग एरिया बनाने को कहा गया है। रेलवे स्टेशन के बाहर ही ट्रेन के आवागमन का समय, देरी, प्लेटफार्म आदि की जानकारी बड़े डिस्प्ले बोर्ड पर देने का निर्देश है। पूर्व में अचानक प्लेटफार्म बदल दिए जाने के कारण भगदड़ के मामले को देखते हुए फेस्टिवल सीजन में अंतिम समय में प्लेटफार्म न बदलने की हिदायत दी गई है। वापसी की भीड़ को नियंत्रित करने को भी आरपीएफ को रेल प्रशासन से समन्वय कर रणनीति बनाने का निर्देश दिया गया है।

घाट के पास बने रेल पुलों पर हार्न बजाते धीमी चलेंगी ट्रेनें पटना : छठ के शाम और सुबह के अर्घ्य के समय घाट के पास बने रेल पुलों और रेल लाइनों पर ट्रेनों को हार्न बजाते हुए धीमी गति से चलाने का अनुरोध रेल पुलिस ने पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर जीएम से किया है। पत्र में कहा गया है कि रेलवे लाइन के किनारे निर्मित घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अर्घ्य देते हैं।