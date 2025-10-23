यात्रियों की वापसी के लिए रेलवे की तैयारी पूरी, भारी भीड़ होने पर स्टेशन से चलेंगी अतिरिक्त ट्रेनें

जागरण संवाददाता, पटना। छठ पर्व पर घर आ रहे यात्रियों की वापसी को लेकर पूर्व मध्य रेल ने विशेष तैयारी शुरू कर दी है। प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है। यात्रियों की भीड़ के अनुरूप स्टेशन से अतिरिक्त ट्रेनें भी खोली जाएंगी। इसके लिए स्टेशन पर अतिरिक्त रैक रखा गया है। यूटीएस व टिकटिंग डेटा के अनुसार अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन होगा। स्टेशन पर सभी टिकट काउंटर खुले रहेंगे। उक्त जानकारी पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने बुधवार को पटना के पाटलिपुत्र रेल परिसर स्थिति वार रूम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि बाहर के राज्यों से बड़ी संख्या में यात्री बिहार आ रहे हैं। अगले सप्ताह से यात्रियों की वापसी शुरू हो जाएगी। सभी स्टेशनों की सीसीटीवी के माध्यम से केंद्रीय स्तर पर बनाए गए वार रूम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। पांचों मंडल दानापुर, सोनपुर, वाराणसी, धनबाद व समस्तीपुर में भी कंट्रोल रूम से इनकी निगरानी की जा रही है। जरूरत पड़ने पर दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं।

महाप्रबंधक ने कहा कि इस बार 12000 से अधिक विशेष ट्रेने चलाई जा रही है। यह संख्या और बढ़ सकती है। ट्रेन के आवागमन की जानकारी सहज उपलब्ध हो सके इसके लिए स्टेशनों पर निरंतर उद्घोषणा की जा रही है।

रेल सुरक्षा बल/पुलिस प्रशासन के अतिरिक्त प्रमुख स्टेशनों पर स्काउट एवं गाईड की भी तैनाती की जाएगी। साथ ही यात्रियों की सहायता के लिए प्रमुख स्टेशनों पर मे आई हेल्प यू सहायता बूथ बनाया गया है। चिकित्सा मदद के लिए 24 घंटे स्टेशन पर एक चिकित्सा सहायता बूथ कार्यरत रहेगा।

महाप्रबंधक ने कहा कि स्टेशनों पर तथा ट्रेनों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की गयी है । साथ ही राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी) और रेल सुरक्षा बल के बीच समन्वय स्थापित करके भीड़ प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।

उन्होंने कहा कि पूजा के दिन रेलवे ट्रैक के निकट स्थित तालाबों के आस-पास अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों की सहायता के लिए टीटीई और रेल सुरक्षा बल की तैनाती के साथ-साथ अधिक भीड़-भाड़ वाले स्टेशनों पर अधिकारियों की तैनाती की गयी है ।

महाप्रबंधक ने कहा कि छठ महापर्व पर ट्रेनों एवं स्टेशनों पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल द्वारा कई अहम कदम उठाए गए हैं। यात्री सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो इसके लिए स्टेशनों पर रेल सुरक्षा बल निरंतर चौकसी बरत रहे हैं।

अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए कुछ स्टेशनों पर डाग स्क्वायड के साथ रेल सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। प्रेस वार्ता में सीपीआरओ सरस्वती चन्द्र के साथ ईसीआर के प्रमुख विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद थे। विभागाध्यक्ष व डीआरएम के साथ की समीक्षा पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने बुधवार को पटना के पाटलिपुत्र रेल परिसर में स्थित वार रूम में विभागाध्यक्षों तथा सभी मंडलों के मंडल रेल प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक में छठ महापर्व के अवसर पर पूर्व मध्य रेल की तैयारियों की समीक्षा की गई।