छठ पूजा स्पेशल ट्रेनों का हाल: 12 से 36 घंटे देरी से चल रहीं ट्रेन, यात्रियों को हो रही परेशानी

जागरण संवाददाता, पटना। छठ महापर्व पर घर लौटने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई, दिल्ली, अगरतला, लुधियाना और अन्य शहरों से बिहार आने वाली कई पूजा स्पेशल ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पटना, दानापुर, राजेन्द्र नगर और भागलपुर के रास्ते आने वाली अधिकांश ट्रेनें निर्धारित समय से काफी देर से पहुंच रही हैं। मुंबई से रक्सौल आने वाली रक्सौल पूजा स्पेशल ट्रेन 36 घंटे से अधिक की देरी से चल रही है। इसी तरह अगरतला-मुंबई एलटीटी एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो पटना और दानापुर होकर गुजरती है, 29 घंटे से अधिक विलंबित है। वहीं, लुधियाना-सुपौल जनसाधारण छठ पूजा स्पेशल 12 घंटे देर रही। सहरसा-मुंबई एलटीटी पूजा स्पेशल ट्रेन 16 घंटे की देरी से चल रही है, जबकि भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस, जो आनंद विहार से दानापुर, पटना जंक्शन और राजेन्द्र नगर होते हुए भागलपुर जाती है, 10 घंटे विलंब से चल रही है।

इसके अलावा, कई अन्य पूजा स्पेशल ट्रेनें तीन से छह घंटे की देरी से चल रही हैं। ट्रेनों के विलंब होने के कारण स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। पटना जंक्शन, राजेन्द्र नगर टर्मिनल और दानापुर स्टेशन पर लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

यात्रियों का कहना है कि विलंब के कारण उन्हें यात्रा के दौरान कैटरिंग सेवा, शौचालय और सफाई की खराब व्यवस्था झेलनी पड़ रही है। कई यात्रियों ने बताया कि समय से ट्रेन न चलने पर भोजन-पानी की समस्या भी खड़ी हो गई है।