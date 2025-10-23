Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गोविंद भोग और बासमती पिछले साल से दोगुना, गेहूं हुआ सस्ता; चेक करें रेट लिस्ट

    By Nalini Ranjan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:02 PM (IST)

    छठ महापर्व के लिए पटना के बाजारों में खरीदारी तेज हो गई है। इस साल चावल को छोड़कर अन्य सामग्री के दाम या तो कम हुए हैं या थोड़े बढ़े हैं। बासमती और गोविंद भोग चावल के दाम दोगुने हो गए हैं, जबकि गेहूं के दाम में गिरावट आई है। चना दाल भी सस्ती हुई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गोविंद भोग और बासमती पिछले साल से दोगुना, गेहूं हुआ सस्ता

    जागरण संवाददाता, पटना। छठ महापर्व को लेकर बाजार में खरीदारी जोरों पर है। इस वर्ष चावल के भाव को छोड़ दें तो सभी सामग्री के दाम में गिरावट या थोड़ी बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। पटना सिटी महराजगंज मंडी के विक्रेता जितेंद्र कुमार बताते हैं कि बासमती एवं गोविंद भोग चावल की कीमत पिछले वर्ष की अपेक्षा दोगुना हो गई है। गेहूं के दाम में कमी आई है, नया अरबा चावल अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन खुदरा में थोक से 10-25 प्रतिशत का अंतर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चावल की बात करें तो बासमती श्याम जीरा व गोविंद भोग पिछले वर्ष 75-76 रुपये प्रति किलो था। यह वर्तमान में 165-170 रुपये तक पहुंच गया है। खुदरा में यह 180-182 रुपये बिक रहा है। नया अरबा चावल थोक में अभी कम है। पुराना अरबा चावल पिछले वर्ष 40-45 था, यह अभी खुदरा में 40-42 रुपये उपलब्ध हो रहा है।

    गत वर्ष स्थानीय बासमती चावल 62-64 रुपये बिक रहा था, यह बढ़कर 135-140 रुपये तक पहुंच गया है। गेहूं की बात करें तो सरबती किस्म के 36-42 रुपये तो खुदरा में 38 से 45 रुपये पिछले वर्ष मिल रहा था, इस वर्ष 34-39 थोक में तथा खुदरा में यह 40-43 रुपये मिल रहा है। वर्ष 2024 में वर्ष 95-105 रुपये प्रति किलो बिकने वाला चना दाल इस वर्ष 78-82 रुपये प्रति किलो मिल रहा है।

    सामग्री वर्ष 2024 वर्ष 2025
    गोविंद भोग 80-82 165-170
    अरबा 50-55 40-42
    करतनी चावल 41-42 43-44
    बासमती चावल 70-72 135-140
    सोनम अरबा 60-63 51-57
    सरबती गेंहू 38-45 34-39
    लोकमन गेंहू 45-50 32-34
    गुड़ 50-60 55-60
    चीनी 42-46 46-48
    चना दाल 95-105 78-82
    काजू 880 850
    किशमिस 280 380
    बदाम गिरी 700-900 700-950
    छोटी इलायची 3400 3300-3500
    लौंग 1200 1200-1400
    मखाना 1100-1400 850-1400