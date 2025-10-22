Language
    छठ घाटों पर सुरक्षा कड़ी, बिजली विभाग ने जारी किए सख्त दिशा-निर्देश

    By Jai Shankar Bihari Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 01:23 PM (IST)

    लोक आस्था के महापर्व छठ को सुरक्षित बनाने के लिए पटना के सभी घाटों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बिजली विभाग ने घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर विद्युत सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोजकों को आईएसआई मार्क वाले तार इस्तेमाल करने और कटे-फटे तारों का प्रयोग न करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन पर सूचित करने को कहा गया है।

    बिजली विभाग ने जारी किए सख्त दिशा-निर्देश

    जागरण संवाददाता, पटना। लोकआस्था के महापर्व छठ को सुरक्षित बनाने के लिए जिले के सभी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। बिजली विभाग ने घाटों, सार्वजनिक स्थलों व पहुंच पथों पर विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 

    बिजली विभाग ने आयोजकों और पूजा समितियों से कहा है कि किसी भी विद्युत कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अस्थायी वायरिंग, लाईटिंग व सजावट कार्य विद्युत आपूर्ति संहिता 2007 के तहत अधिकृत ठेकेदारों से कराएं और काम पूरा होने के बाद जांच रिपोर्ट प्राप्त करें। 

    ताकि किसी प्रकार की त्रुटि या ओवरलोडिंग की स्थिति नहीं बने। घाटों पर विद्युत कार्य की देखरेख के लिए अनुभवी सुपरवाइजर या लाइनमैन की तैनाती अनिवार्य की गई है।

    मानकों पालन होगा जरूरी

    विभाग ने आयोजकों को आइएसआइ मार्क वाले तार व उपकरण प्रयोग के निर्देश दिए गए हैं। कटे-फटे तारों का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। विद्युत भार के अनुरूप ही तार व केबुल लगाए जाएं। 

    अस्थायी सजावट में उपयोग किए जाने वाले एफआरएलएस विद्युत तारों को कंड्युट पाइप में सुरक्षित रूप से बिछाएं। विद्युत पैनल, स्विच बोर्ड व जेनरेटर के पास रबर मैट, अग्निशामक यंत्र, सूखी बालू की बाल्टी और फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था हो। पूजा स्थल व चेंजिंग रूम को ओवरहेड बिजली तारों से सुरक्षित दूरी पर बनाए जाएं व तारों के जोड़ पर इन्सुलेटिंग टेप लगाना अनिवार्य है।

    संबंधित विद्युत प्रशाखा के अधिकारी विद्युत सर्किट की जांच कर त्रुटिरहित संयोजन सुनिश्चित करें। सभी विद्युत संयोजनों में एमसीबी और उचित फ्यूज का उपयोग किया जाए। 

    बिजली विभाग ने कहा है कि छठ पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की विद्युत दुर्घटना से बचाव के लिए आयोजक, पूजा समिति व आमजन सभी सावधानी और सुरक्षा नियमों का पालन करें। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय विद्युत आपूर्ति प्रमंडल या हेल्पलाइन को सूचित करें।