Chhath Puja Special Trains: छठ पर्व पर घर आने वालों की ट्रेनों में उमड़ी भीड़, डिब्बों में पैर रखने की जगह नहीं

जागरण संवाददाता, पटना। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बिहार लौट रहे प्रवासियों की भीड़ बुधवार को अपने चरम पर नजर आई। दिल्ली, मुंबई, सूरत और पंजाब जैसे राज्यों से हजारों की संख्या में यात्री अपने परिवार के साथ पटना पहुंचे। हालांकि विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के बावजूद रेलवे व्यवस्था यात्रियों के सैलाब के आगे बेबस दिखी।



दिल्ली से पटना पहुंची श्रमजीवी और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों में यात्रियों की इतनी भीड़ रही कि स्लीपर और एसी कोचों में भी जनरल टिकट वाले यात्रियों का कब्जा हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कई यात्रियों के पास कन्फर्म टिकट होने के बावजूद वे ट्रेन में सवार नहीं हो सके। जो किसी तरह चढ़ पाए, वे गेट, गलियारे और यहां तक कि खिड़की के पास तक बैठने को मजबूर रहे। जनरल कोच की हालत सबसे खराब रही। लोग दरवाजों पर लटके हुए पटना पहुंचे। पटना जंक्शन पर स्थिति और भी अफरातफरी भरी रही। भीड़ इतनी थी कि कुछ यात्री खिड़की से उतरते दिखे। रेलवे पुलिस और टीटीई स्टाफ भी नियंत्रण नहीं कर सके।



तीन घंटे देरी से पहुंची गरीब रथ, वेटिंग टिकट वालों की घुसपैठ

ट्रेन नंबर 12436 आनंद विहार–जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस लगभग तीन घंटे देरी से पटना पहुंची। इस ट्रेन में वेटिंग टिकटधारी यात्री भी अंदर घुस आए थे। कई लोग बर्थ के बीच की जगहों में बैठे दिखे, जबकि कुछ गलियारे और बाथरूम के पास टिके रहे। दानापुर और मुजफ्फरपुर की ओर आने वाली अधिकांश ट्रेनें भी घंटों विलंब से चल रही हैं। यात्रियों को स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।

एसएमविटी बेंगलुरु से दानापुर के लिए चल रही दानापुर पूजा स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन 17 घंटे 32 मिनट की देरी से चल रही है। वहीं वास्कोडिगामा–मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन 7 घंटे 46 मिनट, और हब्बली (कर्नाटक) से मुजफ्फरपुर आने वाली पूजा स्पेशल ट्रेन 8 घंटे की देरी से चल रही है। इसी तरह आनंद विहार–राजगीर पूजा स्पेशल ट्रेन 6 घंटे 10 मिनट, जबकि उधना–भागलपुर जनसाधारण दीवाली स्पेशल ट्रेन 5 घंटे 44 मिनट विलंबित है। कुंभ एक्सप्रेस भी अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 32 मिनट पीछे चल रही है। कई अन्य स्पेशल ट्रेनें भी 3 घंटे से अधिक विलंब से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।