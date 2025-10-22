Language
    Bihar News: ट्रेनों में चढ़ने को लेकर मारामारी, पटना जंक्शन पर उमड़ा यात्रियों का हुजूम

    By Vidya Sagar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:43 AM (IST)

    छठ पूजा के अवसर पर बिहार आने वाले यात्रियों की भारी भीड़ पटना जंक्शन पर देखी जा रही है। सहरसा, सुपौल और भागलपुर जाने वाली ट्रेनों में तिल रखने तक की जगह नहीं है। यात्रियों को सीट पाने के लिए खिड़कियों से घुसना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और यात्रियों से धैर्य रखने की अपील की है।

    पटना जंक्शन पर लोगों की भीड़

    जागरण संवाददाता, पटना। छठ पूजा के अवसर पर बिहार के विभिन्न हिस्सों में अपने घर लौट रहे यात्रियों की भारी भीड़ ने पटना जंक्शन पर देखने को मिल रही है। सहरसा, सुपौल, मधुबनी, भागलपुर, पूर्णिया व उत्तर बिहार जाने वाली ट्रेनों में तिल रखने तक की जगह नहीं है।

    दोपहर के समय स्टेशन पर यात्रियों की आपाधापी देखने को मिली, जहां लोग ट्रेनों में चढ़ने और सीट पाने के लिए खिड़कियों से अंदर घुसने की जद्दोजहद करते नजर आए। यही स्थिति राजेन्द्र नगर, पाटलिपुत्रा व दानापुर व पटना साहिब स्टेशन की भी रही।

    राज्य रानी एक्सप्रेस, जनहित एक्सप्रेस, हटिया-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, महानंदा एक्सप्रेस, भागलपुर एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर इंटरसिटी, कोसी एक्सप्रेस में भीड़ के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

    छठ पूजा के कारण दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अन्य महानगरों से लाखों प्रवासी बिहार लौट रहे हैं। पटना जंक्शन पर सुबह से ही प्लेटफार्म खचाखच भरे हुए हैं। सहरसा जाने वाली जनहित एक्सप्रेस, पूर्णिया के लिए कोशी एक्सप्रेस और भागलपुर जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस में यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई।

    कई यात्रियों ने बताया कि टिकट तो मिल गया, लेकिन कन्फर्म सीट न होने के कारण उन्हें जनरल डिब्बों में सफर करना पड़ रहा है। स्थिति ऐसी है कि ट्रेनों के दरवाजे और खिड़कियां यात्रियों से अटे पड़े हैं। कुछ लोग खिड़की के रास्ते डिब्बों में घुसकर सीट सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन रहा है।

    रेलवे प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है, लेकिन यात्रियों की संख्या के आगे व्यवस्था कम पड़ती दिख रही है। यात्री सुनील कुमार ने बताया कि सहरसा जाने के लिए सुबह से इंतजार कर रहा हूं, लेकिन ट्रेन में बैठने की जगह नहीं है। रेलवे ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने और पहले से टिकट बुक करने की अपील की है।

    सभी प्लेटफार्म पर बढ़ाई गई सतर्कता

    भीड़ को देखते हुए पटना जंक्शन के सभी प्लेटफार्म पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। लगातार अनाउसिंग सिस्टम, सीआइबी की लगातार जांच चल रही है। आसूचना तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है। जहां गड़बड़ी मिल रही है उसे तत्काल ठीक कर लिया जा रहा है। सुरक्षाबल असामाजिक तत्वों पर पूरी नजर रख रहे हैं। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए भी सारी तैयारियां की गई हैं। यात्रियों से धैर्य रखने और सावधान रहने की अपील की जा रही है।