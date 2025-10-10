पटना में छठ पूजा की तैयारी: जिला प्रशासन ने संभाला मोर्चा, 109 घाटों को 21 सेक्टरों में बांटा
पटना जिला प्रशासन छठ महापर्व की तैयारियों में जुटा है। जिलाधिकारी ने त्रि-सदस्यीय छठ पर्व कोषांग का गठन किया है। 109 घाटों को 21 सेक्टरों में बांटकर टीम तैनात की गई हैं। घाटों पर सुरक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता का पालन करने का निर्देश दिया है। छठ घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, पटना। छठ महापर्व को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गई है। गुरुवार को जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम छठ महापर्व के सफल आयोजन के लिए त्रि-सदस्यीय छठ पर्व कोषांग का गठन किया है।
उप विकास आयुक्त इस कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। यह कोषांग छठ व्रतियों की सुविधा के लिए घाटों और पहुंच मार्गों पर आवश्यक तैयारियां विभिन्न विभागों के सहयोग से समय पर पूर्ण कराएगा।
घाटों का निरीक्षण, खतरनाक घाटों की पहचान एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए 109 घाटों को 21 सेक्टर में बांटकर सेक्टर पदाधिकारियों एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में 21 टीम तैनात की गई है।
सभी घाटों का निरीक्षण कर तीन दिनों में प्रथम प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। विधि-व्यवस्था संधारण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सभी एसडीओ और एसडीपीओ को संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
छठ महापर्व 27-28 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 25 अक्टूबर को नहाय-खाय से पर्व की शुरुआत होगी। 26 अक्टूबर को खरना, 27 अक्टूबर का संध्या अर्घ्य एवं 28 अक्टूबर, को प्रातः अर्घ्य का आयोजन होगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। आदर्श आचार संहिता सम्पूर्ण जिले में प्रभावी हो गयी है।
पर्व के आयोजन के अवसर पर आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने का निर्देश दिया। सभी पदाधिकारियों को टीम भावना से काम करना होगा।
नगर निकाय, जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस, प्रशासन, विद्युत, भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण, पुल निर्माण, अग्निशमन सहित सभी विभागों के पदाधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए तत्परता एवं कुशलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
छठ घाटों की तैयारी, स्वच्छता, यातायात व्यवस्था, घाटों पर नियंत्रण कक्ष एवं वाच टावर की स्थापना, आपदा प्रबंधन, चिकित्सा व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा का अधिष्ठापन, शौचालय, चापाकल एवं यूरिनल की व्यवस्था, विधि-व्यवस्था संधारण सहित विभिन्न बिंदुओं पर आवश्यक निर्देश दिया है। पदाधिकारियों द्वारा जिला अंतर्गत सभी घाटों का सम्यक निरीक्षण किया जाएगा।
सफाई निरीक्षक के नेतृत्व में प्रतिनियुक्ति की जाएगी घाटवार टीम
पुरुष एवं महिला के लिए अलग-अलग शौचालय, स्वच्छ पेयजल की सुविधा, पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम, छठ व्रतियों के ठहरने हेतु यात्री शेड, घाटों के बाहर वाहन पार्किंग की सुविधा रहेगी।
बैरिकेडिंग भी की जाएगी। घाटों पर जाने के लिए संपर्क पथ की अच्छी स्थिति सुनिश्चित की जाएगी। घाटों पर सफाई और उत्कृष्ट प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को घाटों के आस-पास एवं संपर्क पथ में अवस्थित विद्युत तारों को व्यवस्थित करने का निदेश दिया।
सफाई निरीक्षक के नेतृत्व में घाटवार टीम की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उन्होंने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को घाटों पर नियंत्रण कक्ष, वाच टावर, चेंजिंग रूम एवं यात्री शेड की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश दिया।
घाटों पर सीसीटीवी कैमरे, लगाए जाएंगे साइनेज
पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा सीसीटीवी कैमरा का अधिष्ठापन किया गया है। कैमरे से निगरानी रखी जाएगी तथा अचूक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर साइनेज लगा रहेगा। एम्बुलेंस, पारा मेडिकल स्टाफ तथा चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ ही एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दंड अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सिविल डिफेंस के कर्मी भी समुचित ड्रेस में मुस्तैद रहेंगे। सभी निर्माण एजेंसियों को निदेश दिया कि छठ पूजा से तीन दिन पहले सभी सड़कों को मोटरेबुल करना सुनिश्चित करें।
