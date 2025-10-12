Patna News: छठ पूजा को लेकर आयुक्त ने घाटों का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

जागरण संवाददाता, पटना। पटना प्रमंडल के आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने रविवार को जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम., वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के. शर्मा, नगर आयुक्त यशपाल मीणा के साथ छठ पर्व की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दीघा पाटीपुल घाट से कलेक्टोरेट घाट तक विभिन्न छठ घाटों का पैदल निरीक्षण किया।

उन्होंने उत्कृष्ट भीड़-प्रबंधन, सुदृढ़ सुरक्षा और सुचारू यातायात को प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। निरीक्षण के दौरान दीघा, मीनार, जेपी सेतु, कुर्जी, बुद्धा और कलेक्ट्रेट जैसे 109 प्रमुख घाटों का जायजा लिया गया, जो 21 सेक्टरों में बांटे गए हैं।

इस दौरान घाटों की भौगोलिक स्थिति, जल-स्तर और तैयारियों का अवलोकन किया गया। आयुक्त ने अधिकारियों को दुर्घटना-रहित और सुविधायुक्त छठ आयोजन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

प्रत्येक सेक्टर में डेडिकेटेड टीमें तैनात हैं। जल संसाधन विभाग ने बताया कि गंगा नदी का जल-स्तर गांधी घाट पर 12 अक्टूबर को 47.28 मीटर था, जो पिछले 24 घंटों में 16 सेंटीमीटर कम हुआ।

छठ के समय जल-स्तर 45-46 मीटर रहने की संभावना है। आयुक्त ने जल-स्तर पर नजर रखने, कटाव वाले घाटों पर सुरक्षात्मक कार्य, साइनेज और बैरिकेडिंग के निर्देश दिए।

खतरनाक घाटों को लाल कपड़े से चिह्नित करने और एनडीआरएफ/एसडीआरएफ की तैनाती का भी निर्देश दिया गया। घाटों पर स्वच्छता, प्रकाश, शौचालय, पेयजल, चेंजिंग रूम, और पार्किंग जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

वाच टावर, नियंत्रण कक्ष, सीसीटीवी और ध्वनि-विस्तारक यंत्रों से भीड़ प्रबंधन होगा। विद्युत तारों को व्यवस्थित करने और विद्युत कर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए गए।

आयुक्त ने कहा कि प्रशासन युद्धस्तर पर तैयारियों में जुटा है ताकि छठव्रतियों और श्रद्धालुओं को सभी बुनियादी सुविधाएं मिलें।निरीक्षण में उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, और जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। प्रशासन का लक्ष्य सुरक्षित, व्यवस्थित और भव्य छठ महापर्व का आयोजन है।