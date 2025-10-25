छठ घाट पर गाड़ी लगाने में नहीं होगी परेशानी, 33 से अधिक पार्किंग स्थल तैयार
पटना में छठ महापर्व के लिए जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया है। शहर के प्रमुख घाटों पर 33 से अधिक पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जहाँ दो और चार पहिया वाहनों को पार्क करने की सुविधा होगी। पाटीपुल, दीघा, शिवा और मीनार घाट पर विशेष व्यवस्था की गई है। दीघा गोलंबर से दीदारगंज तक जेपी गंगा पथ पर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। कुल 18,175 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था है।
जागरण संवाददाता, पटना। छठ महापर्व पर राजधानी के सभी प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारी पूरी कर चुकी है। प्रमुख घाटों पर 33 से अधिक स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। दो से चार पहिया वाहनों को पार्क करने की व्यवस्था की गई है। पार्किंग स्थल पर यातायात पुलिस की तैनाती भी की जाएगी।
प्रमुख घाटों की पार्किंग और रूट व्यवस्था
पाटीपुल, दीधा, शिवा और मीनार घाट (दीघा क्षेत्र) : इन घाटों पर आने वाले श्रद्धालु अपने वाहन पाटली पथ के ऊपर दोनों फ्लैंक और रामजीवक आरओबी के ऊपर बने निर्धारित पार्किंग स्थलों में पार्क करेंगे। वहां से श्रद्धालु पैदल घाट तक पहुंचेंगे। इन घाटों का प्रवेश-निकास जेपी सेतु एप्रोच पथ के माध्यम से रूपसपुर नहर रोड से होगा।
अशोक राजपथ से अटल पथ और दीघा पोस्ट आफिस मार्ग: यहां से आने वाले छठव्रतियों के वाहन सूर्य मंदिर चौहट्टा से पश्चिम रेलवे ब्रिज के नीचे खाली जगह और पाटीपुल अंडरपास तक पार्क होंगे। सूर्य मंदिर से पूर्व की खाली जगह में भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
गेट संख्या 93 (दीघा): इस घाट के लिए आने वाले सभी बड़े-छोटे वाहन गेट संख्या 93 से प्रवेश करेंगे और निकास भी यहीं से होगा। पार्किंग स्थल गंगा पथ से सटे उत्तर एवं दक्षिण दिशा में निर्धारित स्थानों पर रहेगा।
गेट संख्या 88 और 83 घाट: इन घाटों के लिए अशोक राजपथ से प्रवेश कर गंगा पथ के अंडरपास से पहुंचा जा सकता है। पार्किंग की व्यवस्था गंगा पथ के उत्तर एवं दक्षिण चिन्हित स्थलों पर की गई है।
गंगा पथ (जेपी गंगा पथ) पर विशेष व्यवस्था : दीघा गोलंबर से दीदारगंज तक जेपी गंगा पथ के दोनों लेन पर सभी वाहनों का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा। किसी भी वाहन को जेपी गंगा पथ पर यू-टर्न लेने की अनुमति नहीं होगी। केवल दीघा तक पहुंचे वाहन एलसीटी अंडरपास से निकास कर सकेंगे। वाहन पार्किंग केवल निर्धारित स्थानों पर की जाएगी। सड़क किनारे पार्किंग वर्जित रहेगी।
कुर्जी घाट: वाहन कुर्जी मोड़ से प्रवेश कर जेपी गंगा पथ के अंडरपास से उत्तर दिशा में बनाए गए निर्धारित स्थल पर पार्क होंगे।
पहलवान घाट: वाहनों को अशोक राजपथ से जेपी गंगा पथ अंडरपास के रास्ते घाट की ओर ले जाया जाएगा। दाएं-बाएं दोनों ओर निर्धारित पार्किंग स्थलों में वाहन पार्क होंगे।
कलेक्ट्रिएट घाट और महेन्द्र घाट: श्रद्धालु अपने वाहन गांधी मैदान के अंदर पार्क कर वहां से पैदल घाट तक जाएंगे।
पटना कालेज व खजांची रोड क्षेत्र: पटना कालेज वारी पथ से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन खजांची रोड होते हुए अशोक राजपथ पहुंचेंगे। पार्किंग पटना कॉलेज मैदान में होगी।
साइंस कालेज, एनीवेसेन्ट रोड, रमना रोड और कुनकुन सिंह लेन: इन मार्गों से आने वाले सभी वाहन साइंस कालेज परिसर में पार्क किए जाएंगे, वहां से श्रद्धालु पैदल घाटों पर जाएंगे।
गायघाट से अशोक राजपथ आने वाले सामान्य वाहन: छठव्रती वाहनों को छोड़कर सामान्य वाहन गांधी चौक से बारी पथ की ओर डायवर्ट किए जाएंगे। ये वाहन किसी भी स्थिति में गांधी मैदान की दिशा में नहीं जाएंगे।
निर्धारित पार्किंग स्थल वाहन क्षमता
|क्रम संख्या
|पार्किंग स्थल का नाम
|वाहन क्षमता
|1
|हाकी ग्राउंड (कन्टोनमेंट), शाहपुर घाट
|100 वाहन
|2
|कंटेनमेंट फील्ड (आरा गोलंबर के पास)
|300 वाहन
|3
|दानापुर टैम्पो स्टैंड, पीपापुल घाट
|200 वाहन
|4
|बीएमपी-5 परिसर तालाब, वेटनरी कालेज
|500 वाहन
|5
|जेपी सेतु के नीचे पाया नंबर एक एवं दो के बीच
|2,000 वाहन
|6
|पाटलिपथ के उपर जेपी सेतु छोर उत्तर व दक्षिण दोनों फ्लैंक में
|1,000 वाहन
|7
|जेपी सेतु छोर उत्तर-दक्षिण फ्लैंक, रामजीचक घाट
|1,000 वाहन
|8
|आरओबी ऊपर, जेपी सेतु छोर
|1,000 वाहन
|9
|मीनार घाट के सामने खाली प्लैंक
|100 वाहन
|10
|दीघा जनार्दन घाट गोलंबर के बीच खाली जगह
|100 वाहन
|11
|सूर्य मंदिर (चौहट्टा) के पूरब खाली जगह
|300 वाहन
|12
|सूर्य मंदिर (चौहट्टा) से पश्चिम अंडरपास तक रेलवे बीज के पास
|600 वाहन
|13
|गेट नं. 93 घाट, गंगा पथ के दक्षिण चिमनी के पास
|1,200 वाहन
|14
|गेट नं. 88 घाट, गंगा पथ उत्तर-दक्षिण मार्ग पश्चिम
|300 वाहन
|15
|गेट नं. 83 घाट, गंगा पथ उत्तर खाली जगह
|500 वाहन
|16
|एलसीटी घाट, कृत्रिम तालाब, मरीन ड्राइव
|500 वाहन
|17
|कुर्जी घाट, मरीन ड्राइव के उत्तर
|1,000 वाहन
|18
|पहलवान घाट के पास
|500 वाहन
|19
|कलेक्ट्रिएट/महेंद्र घाट, जेपी गंगा पथ के नीचे
|500 वाहन
|20
|गांधी मैदान के अंदर
|2,700 वाहन
|21
|पटना कालेज मैदान
|300 वाहन
|22
|साइंस कालेज परिसर
|300 वाहन
|23
|गाय घाट पुल किनारे फ्लैंक
|75 वाहन
|24
|हथिया बागान, आलमगंज
|100 वाहन
|25
|लोहा गोदाम, आलमगंज
|250 वाहन
|26
|बिस्कोमान गोलंबर के पूरब
|150 वाहन
|27
|सिटी स्कूल चौक
|100 वाहन
|28
|मंगल तालाब परिसर
|200 वाहन
|29
|ओपी साह रोड (दोनों फ्लैंक, सिंगल लेन)
|100 वाहन
|30
|चौक शिकारपुर आरओबी के नीचे
|100 वाहन
|31
|पटना साहिब स्टेशन बाजार
|100 वाहन
|32
|कटरा बाजार समिति प्रांगण
|500 वाहन
|कुल पार्किंग क्षमता
|18,175 वाहन
