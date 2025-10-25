छठ घाट पर गाड़ी लगाने में नहीं होगी परेशानी, 33 से अधिक पार्किंग स्थल तैयार

जागरण संवाददाता, पटना। छठ महापर्व पर राजधानी के सभी प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारी पूरी कर चुकी है। प्रमुख घाटों पर 33 से अधिक स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। दो से चार पहिया वाहनों को पार्क करने की व्यवस्था की गई है। पार्किंग स्थल पर यातायात पुलिस की तैनाती भी की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रमुख घाटों की पार्किंग और रूट व्यवस्था पाटीपुल, दीधा, शिवा और मीनार घाट (दीघा क्षेत्र) : इन घाटों पर आने वाले श्रद्धालु अपने वाहन पाटली पथ के ऊपर दोनों फ्लैंक और रामजीवक आरओबी के ऊपर बने निर्धारित पार्किंग स्थलों में पार्क करेंगे। वहां से श्रद्धालु पैदल घाट तक पहुंचेंगे। इन घाटों का प्रवेश-निकास जेपी सेतु एप्रोच पथ के माध्यम से रूपसपुर नहर रोड से होगा।

अशोक राजपथ से अटल पथ और दीघा पोस्ट आफिस मार्ग: यहां से आने वाले छठव्रतियों के वाहन सूर्य मंदिर चौहट्टा से पश्चिम रेलवे ब्रिज के नीचे खाली जगह और पाटीपुल अंडरपास तक पार्क होंगे। सूर्य मंदिर से पूर्व की खाली जगह में भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

गेट संख्या 93 (दीघा): इस घाट के लिए आने वाले सभी बड़े-छोटे वाहन गेट संख्या 93 से प्रवेश करेंगे और निकास भी यहीं से होगा। पार्किंग स्थल गंगा पथ से सटे उत्तर एवं दक्षिण दिशा में निर्धारित स्थानों पर रहेगा।

गेट संख्या 88 और 83 घाट: इन घाटों के लिए अशोक राजपथ से प्रवेश कर गंगा पथ के अंडरपास से पहुंचा जा सकता है। पार्किंग की व्यवस्था गंगा पथ के उत्तर एवं दक्षिण चिन्हित स्थलों पर की गई है। गंगा पथ (जेपी गंगा पथ) पर विशेष व्यवस्था : दीघा गोलंबर से दीदारगंज तक जेपी गंगा पथ के दोनों लेन पर सभी वाहनों का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा। किसी भी वाहन को जेपी गंगा पथ पर यू-टर्न लेने की अनुमति नहीं होगी। केवल दीघा तक पहुंचे वाहन एलसीटी अंडरपास से निकास कर सकेंगे। वाहन पार्किंग केवल निर्धारित स्थानों पर की जाएगी। सड़क किनारे पार्किंग वर्जित रहेगी।