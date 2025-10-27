Language
    Chhath Puja 2025: छठ व्रतियों के लिए एप और वेबसाइट लॉन्च, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी ये सारी सुविधाएं 

    By Vidya Sagar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 09:45 AM (IST)

    पटना जिला प्रशासन ने छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 'छठ पूजा पटना' ऐप और वेबसाइट लॉन्च की है। इस ऐप पर घाटों की जानकारी, पार्किंग, जीपीएस नेविगेशन और सुरक्षा संबंधी सूचनाएं उपलब्ध हैं। पटना स्मार्ट सिटी 187 कैमरों से 35 घाटों की निगरानी कर रहा है। सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

    छठ पूजा 2025

    जागरण संवाददाता, पटना। छठ महापर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं एवं आम नागरिकों की सुविधा के लिए जिलाधिकारी पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पटना कार्तिके के शर्मा, नगर आयुक्त यशपाल मीणा की उपस्थिति में जिला प्रशासन, पटना द्वारा निर्मित वेबसाइट www.chhathpujapatna.in एवं एंड्राइड मोबाइल ऐप “छठ पूजा पटना” का लोकार्पण किया गया।

    इस वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से छठ पूजा घाटों से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई हैं। उपयोगकर्ता यहां से घाटों एवं पार्किंग स्थलों की सूची, जीपीएस नेविगेशन के जरिए घाट तक पहुंचने की सुविधा, खतरनाक एवं अनुपयोगी घाटों की जानकारी, तालाबों की सूची, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पदाधिकारियों के संपर्क नंबर, साथ ही शिकायत एवं सुझाव देने का विकल्प प्राप्त कर सकते हैं।

    जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे छठ पर्व के दौरान इस ऐप और वेबसाइट का उपयोग करें, जिससे सुरक्षित, सुव्यवस्थित और स्वच्छ छठ पर्व का आयोजन सुनिश्चित हो सके।

    187 कैमरों से होगी 35 घाटों पर हर गतिविधि पर नजर

    छठ महापर्व पर गंगा घाटों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बार स्मार्ट सिटी के 187 कैमरों के जरिये 35 प्रमुख छठ घाटों की चौबीसों घंटे निगरानी की जाएगी। इन कैमरों से मिलने वाले लाइव फीड की मॉनिटरिंग इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आइसीसीसी)में की जाएगी, जहां तैनात कर्मी घाटों की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखेंगे।

    स्मार्ट सिटी के कैमरों के माध्यम से किसी भी प्रकार की संदिग्ध या आपात स्थिति की जानकारी तत्काल घाट पर मौजूद प्रशासनिक व सुरक्षा अधिकारियों को दी जाएगी ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। कैमरों में पीटीजेड(पैन-टिल्ट-जूम) और फिक्स कैमरे दोनों शामिल हैं, जिससे घाटों की हर दिशा से दृश्य प्राप्त किया जा सके।

    जिन घाटों पर कैमरे लगाए गए हैं, उनमें कलेक्ट्रेट घाट, महेन्द्रू घाट, काली घाट, बांस घाट, पटना कॉलेज घाट, कंगन घाट, मीनार घर, नोजर कटरा, पाटीपुल घाट, जेपी सेतु घाट सहित अन्य प्रमुख घाट शामिल हैं।

    सुरक्षा के मद्देनजर एनआइटी घाट, मीनार घाट, पाटीपुल घाट और घाट संख्या 93 पर अस्थायी कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं, जहां जिला प्रशासन एवं बिहार पुलिस के अधिकारी तैनात रहेंगे।

    इसके साथ ही शहरभर में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से आमजन को स्वच्छता और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कुल 69 स्थानों पर यह सिस्टम लगाया गया है, जिनमें गंगा घाटों पर 16 पिए सिस्टम सक्रिय हैं।

    पटना स्मार्ट सिटी की यह पहल सुनिश्चित करेगी कि छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था के इस महापर्व में सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवस्था का हर क्षण ध्यान रखा जा सके। 