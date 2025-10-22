Chhath Puja Fruit Price: छठ पर सताएंगे फलों के दाम, बाजार जाने से पहले चेक कर लें नारियल-केला बाकी फलों की कीमतें

जागरण संवाददाता, पटना। छठ महापर्व के मद्देनजर पटना की कृषि उत्पादन बाजार समिति मुसल्लहपुर फल मंडी में फलों की थोक खरीदारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। व्यापारियों के अनुसार, छठ पूजा के लिए यह एक अहम समय है, जब विभिन्न प्रकार के फल और पूजा सामग्री की आपूर्ति बढ़ जाती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुधवार को दूसरे जिलों के व्यापारी खरीदारी के लिए मंडी पहुंचे हैं, गुरुवार को भी दूसरे जिले के व्यापारी ही अधिक रहते है। शुक्रवार और शनिवार को पटना और आसपास के व्यापारी यहां खरीदारी करेंगे। प्रशासन से सहयोग की मांग की इस दौरान बाजार की व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए पटना फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एसोसिएशन ने सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए प्रशासन से सहयोग की मांग की थी। विशेष रूप से, यातायात पुलिस और प्रमंडलीय आयुक्त से पुलिस बल की तैनाती का आग्रह किया गया था।

प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेश परासर ने एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस बल की तैनाती का आश्वासन दिया था, लेकिन बुधवार को यातायात पुलिस की अनुपस्थिति के कारण मंडी में थोड़ी अव्यवस्था देखी गई। 400 से अधिक वाहन फल लेकर पहुंचे फल मंडी में जाम लगने के कारण व्यापारियों और खरीदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि कांत प्रसाद ने कहा कि बुधवार और गुरुवार को दूसरे जिलों से व्यापारियों का आवागमन अधिक था, लेकिन यातायात पुलिस के न होने से समस्याएं उत्पन्न हुईं।

लगातार पहुंच रही फलों के ट्रक फल मंडी में अब तक 400 से अधिक वाहन फल लेकर पहुंचे हैं। कश्मीर और हिमाचल से 100 से अधिक गाड़ियां सेब लेकर आई हैं, जबकि लगभग 150 ट्रक रास्ते में हैं। नारियल, केला, संतरा और अन्य फलों की आपूर्ति भी बढ़ी है।

व्यापारियों का कहना है कि इन दिनों फल का व्यापार तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। शशिकांत प्रसाद ने बताया कि सेब की खेप कश्मीर एवं हिमाचल से पहुंची है। सेब 100 ट्रक आ चुकी है, जबकि 150 से अधिक रास्ते में है। संतरा से 100 ट्रक संतरे पहुंची है, जबकि 80-120 ट्रक और आने की संभावना है।

केला आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल और हाजीपुर से 50-60 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, गुरुवार को 150 ट्रक आने की उम्मीद है। नासपाती पंजाब से पहुंची है। अनार नासिक और पुणे से 60 ट्रक आई है, जबकि 60-80 ट्रक और आने की संभावना है। नारियल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से 60-70 ट्रक पहुंचे हैं, 80-90 और ट्रक आने की उम्मीद है। अनानास किशनगंज और बंगाल से 25-30 ट्रक आए, 50-60 ट्रक और आने की संभावना है। गागर नींबू 20-25 ट्रक पहुंचे, 50 ट्रक और आने की उम्मीद है।