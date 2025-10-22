Language
    Chhath Puja Fruit Price: छठ पर सताएंगे फलों के दाम, बाजार जाने से पहले चेक कर लें नारियल-केला बाकी फलों की कीमतें

    By Nalini Ranjan Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:07 PM (IST)

    पटना के मुसल्लहपुर फल मंडी में छठ पूजा के लिए फलों की खरीदारी शुरू हो गई है। व्यापारियों को इस दौरान व्यापार में तेजी की उम्मीद है। नारियल और केले की कीमतों में वृद्धि हुई है, जबकि अन्य फलों की कीमतें सामान्य हैं। प्रशासन से यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग मांगा गया है। कश्मीर और हिमाचल से सेब की आपूर्ति हो रही है।

    छठ पर सताएंगे फलों के दाम

    जागरण संवाददाता, पटना। छठ महापर्व के मद्देनजर पटना की कृषि उत्पादन बाजार समिति मुसल्लहपुर फल मंडी में फलों की थोक खरीदारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। व्यापारियों के अनुसार, छठ पूजा के लिए यह एक अहम समय है, जब विभिन्न प्रकार के फल और पूजा सामग्री की आपूर्ति बढ़ जाती है। 

    बुधवार को दूसरे जिलों के व्यापारी खरीदारी के लिए मंडी पहुंचे हैं, गुरुवार को भी दूसरे जिले के व्यापारी ही अधिक रहते है। शुक्रवार और शनिवार को पटना और आसपास के व्यापारी यहां खरीदारी करेंगे। 

     प्रशासन से सहयोग की मांग की

    इस दौरान बाजार की व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए पटना फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एसोसिएशन ने सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए प्रशासन से सहयोग की मांग की थी। विशेष रूप से, यातायात पुलिस और प्रमंडलीय आयुक्त से पुलिस बल की तैनाती का आग्रह किया गया था। 

    प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेश परासर ने एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस बल की तैनाती का आश्वासन दिया था, लेकिन बुधवार को यातायात पुलिस की अनुपस्थिति के कारण मंडी में थोड़ी अव्यवस्था देखी गई। 

    400 से अधिक वाहन फल लेकर पहुंचे

    फल मंडी में जाम लगने के कारण व्यापारियों और खरीदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि कांत प्रसाद ने कहा कि बुधवार और गुरुवार को दूसरे जिलों से व्यापारियों का आवागमन अधिक था, लेकिन यातायात पुलिस के न होने से समस्याएं उत्पन्न हुईं।

    लगातार पहुंच रही फलों के ट्रक फल मंडी में अब तक 400 से अधिक वाहन फल लेकर पहुंचे हैं। कश्मीर और हिमाचल से 100 से अधिक गाड़ियां सेब लेकर आई हैं, जबकि लगभग 150 ट्रक रास्ते में हैं। नारियल, केला, संतरा और अन्य फलों की आपूर्ति भी बढ़ी है। 

    व्यापारियों का कहना है कि इन दिनों फल का व्यापार तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। शशिकांत प्रसाद ने बताया कि सेब की खेप कश्मीर एवं हिमाचल से पहुंची है। सेब 100 ट्रक आ चुकी है, जबकि 150 से अधिक रास्ते में है। संतरा से 100 ट्रक संतरे पहुंची है, जबकि 80-120 ट्रक और आने की संभावना है। 

    केला आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल और हाजीपुर से 50-60 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, गुरुवार को 150 ट्रक आने की उम्मीद है। नासपाती पंजाब से पहुंची है। अनार नासिक और पुणे से 60 ट्रक आई है, जबकि 60-80 ट्रक और आने की संभावना है। नारियल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से 60-70 ट्रक पहुंचे हैं, 80-90 और ट्रक आने की उम्मीद है। अनानास किशनगंज और बंगाल से 25-30 ट्रक आए, 50-60 ट्रक और आने की संभावना है। गागर नींबू 20-25 ट्रक पहुंचे, 50 ट्रक और आने की उम्मीद है।

    फल की कीमतों में उतार-चढ़ाव

    छठ महापर्व के चलते कुछ फलों की कीमतों में तेजी आई है, खासकर नारियल और केला की कीमतें बढ़ी हैं। अन्य फलों की कीमतें अब तक सामान्य बनी हुई हैं। 

    बाजार में विभिन्न फलों की दरें इस प्रकार हैं:

    सेब (कश्मीर): 140-160 प्रति किलो

    • सेब (डिलेसियस): 80-120 प्रति किलो
    • संतरा: 40-60 प्रति किलो
    • केला: 500-700 प्रति घोंट
    • नासपाती: 100-120 प्रति किलो
    • अंगूर हरा: 140-150 प्रति किलो
    • अनार: 140-220 प्रति फल
    • नारियल: 40-80 प्रति पीस
    • गागर नींबू: 40-50 प्रति जोड़ा
    • अनानास: 80-100 प्रति जोड़ा
    • अमरूद (छोटा): 40-70 प्रति किलो
    • अमरूद (बड़ा): 80-100 प्रति किलो