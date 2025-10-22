छठ पूजा: डाक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों के अवकाश पर रोक, लगेगी विशेष ड्यूटी
छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उन्हें विशेष ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा और घाटों पर चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और अन्य विभाग मिलकर काम कर रहे हैं ताकि पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो।
राज्य ब्यूरो, पटना। महापर्व छठ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी मेडिकल कालेज व अन्य अस्पतालों में कार्यरत सभी डाक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों (संविदा या नियोजित सहित) के अवकाश रद कर दिए हैं। छठ पूजा अवधि के दौरान दिए जाने वाले अवकाश की स्वीकृति को लेकर विशेष निर्देश भी दिए गए हैं।
22 से 28 तक नहीं मिलेगा अवकाश
स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव हिमांशु शर्मा ने सभी मेडिकल कालेज अस्पतालों, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों, आइजीआइएमएस, सभी सिविल सर्जनों और अस्पतालों के नियंत्री पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि छठ पूजा के दौरान विभिन्न घाटों पर भीड़-भाड़ रहेगी। जिसे ध्यान रखते हुए चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों को दिनांक 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक बीच किसी भी प्रकार का अवकाश (विभाग द्वारा स्वीकृत अवकाश को छोड़कर) सामान्य परिस्थिति में स्वीकृत नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए अवकाश मंजूर किया जा सकेगा।
घाटों पर रहेगी मेडिकल टीम
सुबह और शाम के अर्घ्य के दौरान सभी अस्पतालों में आपातकालीन ड्यूटी में सामान्य दिनों से तीन गुना ज्यादा डाक्टर और पारा मेडिकल कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा, ताकि आपातकालीन स्थिति पर तत्काल राहत पहुंचाई जा सके। छठ पूजा के अर्घ्य दौरान सभी घाठों पर एंबुलेंस एवं डाक्टर सहित पारामेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति के आदेश भी दिए गए हैं।
गंगा के घाटों पर पहुंचते हैं लाखों श्रद्धालु
महापर्व को लेकर पटना में व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। गंगा नदी के अलावा अन्य नदी घाटों, तालाबों में अर्घ्य की व्यवस्था की जा रही है। गंगा के घाटों पर लाखों व्रती अर्घ्य के लिए पहुंचते हैं। इनके अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पटना का छठ देखने पहुंचते हैं। इन सबको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अस्पतालों के डाक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई जा रही है।
