Chhath Puja 2025: छठ व्रतियों के लिए जरूरी खबर, जानिए बिहार में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

जिला सूर्यास्त (27 अक्टूबर) सूर्योदय (28 अक्टूबर)

पटना 5:11 PM 5:55 AM

गया 5:11 PM 5:55 AM

भागलपुर 5:04 PM 5:47 AM

पूर्णिया 5:02 PM 5:46 AM

पश्चिम चंपारण 5:12 PM 5:59 AM

मुजफ्फरपुर 5:10 PM 5:54 AM

सारण 5:08 PM 5:49 AM

दरभंगा 5:08 PM 5:52 AM

सुपौल 5:06 PM 5:51 AM

अररिया 5:01 PM 5:46 AM

रोहतास 5:17 PM 5:58 AM

मधुबनी 5:07 PM 5:52 AM

पूर्वी चंपारण 5:11 PM 5:57 AM

शेखपुरा 5:09 PM 5:51 AM

गोपालगंज 5:13 PM 5:58 AM

जमुई 5:08 PM 5:50 AM

बक्सर 5:16 PM 5:59 AM

शिवहर 5:10 PM 5:55 AM

भोजपुर 5:09 PM 5:52 AM

समस्तीपुर 5:07 PM 5:51 AM

वैशाली 5:11 PM 5:55 AM

सीतामढ़ी 5:09 PM 5:54 AM

औरंगाबाद 5:15 PM 5:57 AM

बेगूसराय 5:08 PM 5:50 AM

खगड़िया 5:06 PM 5:49 AM

बांका 5:05 PM 5:47 AM

कटिहार 5:02 PM 5:45 AM

नवादा 5:10 PM 5:52 AM

भभुआ 5:18 PM 6:00 AM

किशनगंज 5:04 PM 5:47 AM

सिवान 5:14 PM 5:58 AM

लखीसराय 5:08 PM 5:50 AM

जहानाबाद 5:12 PM 5:55 AM

अरवल 5:14 PM 5:56 AM

मधेपुरा 5:04 PM 5:48 AM

सहरसा 5:05 PM 5:49 AM

मुंगेर 5:06 PM 5:49 AM