Chhath Puja 2025: छठ व्रतियों को अब उदीयमान सूर्य का इंतजार, बादल-धूप के बीच अस्ताचलगामी भास्कर को दिया अर्घ्य
छठ पूजा के तीसरे दिन व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। अब उन्हें उगते सूर्य का इंतजार है, जिसके बाद वे अपना व्रत तोड़ेंगे। रविवार को गंगा घाटों और तालाबों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही, जहां महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाए।
जागरण टीम, पटना। छठ के चार दिवसीय अनुष्ठान के तीसरे दिन सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पण की प्रक्रिया संपन्न हुई। साक्षी समय और बादल बने। सुबह से ही धूप छांव की स्थिति बनी रही। पटना व आसपास के जिलों में अर्घ्य के समय सूर्यदेव बादलों से ढंके रहे। औरंगाबाद के देव में सूर्य मंदिर प्रांगण के आकाश पर दोपहर बाद बादल छंट गए और अस्त होते सूर्य के दर्शन हो गए।
पूरे राज्य की प्राकृतिक और कृत्रिम जलराशियां मंदिर स्वरुप दिखीं, जिसमें खड़े होकर भक्त अपने आराध्य सूर्यदेव को नमन कर रहे थे, धरती, गगन और वायु साक्षी थे। स्वयं का अस्तित्व कायम रखने वाले तत्वों के प्रति श्रद्धा निवेदित करने का अद्भुत उदाहरण।
व्रतियों की अगाध श्रद्धा देखने को मिली, निर्जला उपवास के दौरान जलराशियों में खड़े होकर प्यास पर नियंत्रण, घंटों सूर्यदेव के अस्ताचलगामी होने की प्रतीक्षा।
जैसे ही सूर्यदेव पश्चिम की ओर बढ़े व्रती प्रसाद व दीपक रखे सूप को दोनों हाथ से पकड़ पांच बार परिक्रमा करने लगे, एक-एक व्रती के जिम्मे स्वजन, पड़ोसियों व मित्रों की मनौती व श्रद्धा निवेदित करने को कई कई सूप, सबके लिए समान भाव से अर्घ्य अर्पण के बाद व्रती जलराशियों से बाहर निकले।
कई व्रती दंडवत करते घाटों तक जाते देखे गए। लोगों में उनको स्पर्श करके नमन करने का श्रद्धा भाव भी देखा गया।
यह सब तप से कम नहीं। व्रती सुबह तक निर्जला उपवास में रहेंगे। उदीयमान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पण के बाद ही अन्न जल ग्रहण करेंगे।
ड्रोन व मोटर बोट से निगरानी
इस बार शासन की ओर से छठ घाटों की व्यवस्था अपेक्षाकृत सुदृढ़ दिखी। जलराशियों की निगरानी ड्रोन और मोटर बोट से की जा रही थी। एसडीआरएफ के कुशल गोताखोर जगह जगह तैनात किए गए थे।
मनेर में युवक डूबा, आरा में किशोर
पटना के मनेर में हल्दी छपरा गंगा घाट पर सपरिवार अर्घ्य देने आया युवक डूब गया। प्रशासन उसकी तलाश करा रहा है। आरा में भी एक किशोर के डूबने की सूचना है। वहीं, वैशाली में अलग-अलग नदी व तालाब में डूबने से एक किशोर समेत चार युवकों की मौत हो गई है।
छठ घाटों पर अर्घ्य देते दिखे कई दलों के नेता व प्रत्याशी
राज्य के कई छठ घाटों पर विभिन्न दलों के नेता और प्रत्याशी सपरिवार अर्घ्य अर्पण करते देखे गए। इनमें पटना में लोजपा (रा) प्रमुख व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, तारापुर में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बड़हिया में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, हाजीपुर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं।
